Copa do Mundo Feminina de 2023: a dobradinha de Popp no ​​primeiro tempo dá à Alemanha uma goleada de 6 a 0 sobre o Marrocos na Copa do Mundo Feminina

Alexandra Popp marcou duas vezes no primeiro tempo e Alemanha somou mais quatro no segundo em um goleada de 6 a 0 sobre o Marrocos na abertura da Copa do Mundo Feminina na segunda-feira.

A margem de vitória é a maior do torneio até agoracom o bicampeão contra um time marroquino na estreia no torneio.

Popp marcou seu 63º e 64º gols internacionais, passando para o terceiro lugar na lista de todos os tempos da Alemanha.

A jogadora do Wolfsburg rapidamente deixou sua marca no torneio após perder a final do Campeonato da Europa de 2022 contra a Inglaterra devido a lesão.

O segundo tempo contou com dois gols contra do Marrocos entre gols de Klara Bhl e Lea Schller. Marrocos é o primeiro país árabe e do norte da África a se classificar para o torneio.

momentos-chave

Aos 11 minutos, Popp marcou de cabeça após cruzamento de Kathrin Hendrich. Ela dobrou sua contagem com outra cabeçada aos 39 após cobrança de escanteio de Klara Bhl.

Bhl marcou o terceiro gol com um remate de pé direito apenas 23 segundos no segundo tempo. Para o quarto gol aos 54, Svenja Huth sacou na sequência de um rebote de escanteio. A bola então ricocheteou no zagueiro Hanane At El Haj, do Marrocos, para um gol contra.

Outro gol contra de Yasmin Mrabet ocorreu antes de Lea Schller fechar o placar para a Alemanha aos 90 minutos.

Por que isso importa

Depois de perder para Zâmbia e Brasil em amistosos recentes, a Alemanha se anunciou como candidata ao título do torneio com uma vitória confortável. Os vencedores das Copas do Mundo de 2003 e 2007 avançaram pelo menos para as quartas de final em cada uma de suas oito participações em Copas do Mundo anteriores. A Alemanha está na liderança do Grupo H, com Colômbia e Coreia do Sul marcadas para a estreia na terça-feira.

A derrota desigual do Marrocos na estreia aumenta a pressão sobre as partidas restantes da fase de grupos. A primeira nação árabe e norte-africana a disputar o Mundial Feminino busca melhorar seu desempenho para manter viva a esperança de avançar para a fase de mata-mata do torneio.

Qual é o próximo

A Alemanha viajará a Sydney para seu próximo jogo contra a Colômbia, que avançou para as oitavas de final em sua última participação na Copa do Mundo. O Marrocos enfrentará a Coreia do Sul no Estádio Hindmarsh de Adelaide. Ambos os jogos estão marcados para domingo.