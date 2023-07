Copa do Mundo Feminina de 2023: A enorme influência do futebol universitário dos EUA na Copa do Mundo Feminina e suas escalações

Tinfluência da US Soocer fica clara na Copa do Mundo Feminina. Enquanto no futebol masculino, os jovens jogadores procuram continuar suas carreiras na Europa, muitos jovens estrelas na categoria feminina gravitam em torno dos Estados Unidos e seu sistema universitário.

Nos Estados Unidos, embora não seja obrigatório, os jogadores geralmente passam pelo sistema universitário patrocinado pelo National Collegiate Athletic Association (NCAA) antes de dar o salto para o futebol profissional.

No USWNT, além do capitão Lindsey Horan e as alas Trinity Rodman e Alyssa Thompson, o resto do time jogou em nível universitário. No caso deste último, Thompson realmente pulou completamente a universidade depois de ser convocado aos 18 anos pelo Angel City FC em janeiro passado, quando ainda estava no ensino médio.

Este não é apenas o caso da equipe dos EUA, no entanto. Do Dos 766 jogadores que compõem os 32 times da Austrália e Nova Zelândia, 137 deles passaram pela NCAA. O que mais, 16 desses jogadores ainda estão competindo pelas escolas da Divisão I ou divisões inferiores.

Em outras palavras, 1 em 6 jogadores neste torneio começaram suas carreiras, de uma forma ou de outra, no sistema universitário dos Estados Unidos. É uma estatística que reflete a influência que o US Soccer está tendo no futebol feminino não apenas em casa, mas também internacionalmente.

Canadá é realmente a equipe com a maioria dos jogadores que têm raízes em uma equipe universitária dos EUA: Do plantel de 23 jogadores, 22 jogam ou já jogaram lá. Naturalmente, o Os Estados Unidos ocupam o segundo lugar com 20 jogadores.

70 escolas estão representadas aqui no maior palco do mundo. Estado da Flórida tem o maior número de jogadores, passado e presente, no torneio com oito. Em segundo lugar conjunto estão Carolina do Norte e Stanford com seis.

Não são apenas os grandes nomes que marcam presença na Copa do Mundo. Existem jogadores de faculdades de todos os Estados Unidos que atualmente representam seus países na Austrália e na Nova Zelândia.

Mesmo as escolas menos conhecidas por seus programas de futebol e proezas têm jogadores competindo na Nova Zelândia e na Austrália. Hilary Jaen Jones, do County Community College, no Mississippi, está representando o Panamá, enquanto Carleigh Frilles, da Carolina Costeira, foi convocado para os filipinos e Chiara Singarella, do sul do Alabama, para a Argentina. Erin Nayler, da Nova Zelândia, jogou anteriormente em Purdue Fort Wayne, em Indiana.