Copa do Mundo Feminina de 2023: a Nova Zelândia faz história ao confirmar sua primeira vitória na Copa do Mundo diante de um público recorde

O jogo inaugural da Copa do Mundo Feminina entrará para a história do esporte neozelandês. A partida entre a nação anfitriã e a Noruega contou com a presença recorde de 42.137 pessoasa maior torcida de todos os tempos em uma partida de futebol no país do hemisfério sul.

Apesar do tiro trágico que aconteceu poucas horas antes da partida no centro da cidade de Auckland, havia uma sensação de que a torcida não deixaria que isso atrapalhasse a atmosfera festiva deste dia especial. No mínimo, o incidente, que tragicamente levou várias pessoas a perderem a vida, pareceu aproximar ainda mais a comunidade e os participantes do jogo. A atmosfera era alegre, mas desafiadora.

Pela primeira vez, realmente parecia que a Copa do Mundo finalmente havia chegado. Cantar, cantar e dançar na área externa do estádio nas horas que antecederam o pontapé inicial deram o tom para o que seria uma noite especial na história do esporte neozelandês.

Meia hora antes do jogo, as luzes se apagaram – era hora do cerimônia de abertura. Uma música Mori tradicional começou a tocar – do tipo que dá arrepios, do tipo que evoca um forte senso de orgulho e história. O campo estava cheio de dançarinos vestidos com roupas tradicionais da cultura Mori única que pertence a este país. Os dançarinos empunhavam o que pareciam ser lanças e sua presença era tão intimidante quanto eles realizaram a dança cerimonial icônica da Haka-Nova Zelândia, que se tornou sinônimo dos All Blacks.

O estádio encheu-se então de bailarinos multicoloridos, todos vestidos com as cores das 32 equipas representadas no torneio, que executaram uma dança perfeitamente coordenada ao som do Música oficial da Copa do Mundo ‘Do It Again’ da dupla BENEE e Mallrat. A multidão gritou de alegria. O estádio foi dominado pela febre da Copa do Mundo.

Então, para a nação anfitriã, veio a tarefa mais importante: vencer sua primeira partida em uma Copa do Mundo. A Noruega não seria fácil – o time escandinavo está em décimo quarto lugar no ranking da FIFA, quatorze posições acima da Nova Zelândia em vigésimo sexto.

50.000 Kiwis torceram por seu time. Houve um rugido toda vez que a bola entrou no terço final do adversário, mas, apesar de seu domínio, eles não conseguiram encontrar uma abertura no primeiro tempo. Jacqui Hand chegou mais perto. A maior parte de seu sucesso veio nas laterais, e Betsy Hassett e Indiah-Paige Riley levaram a melhor sobre os laterais noruegueses.

—

O empate veio logo após o início do segundo tempo. Hannah Wilkinson marcou o primeiro gol do torneio depois que Jacqui Hand fez uma fantástica corrida pela direita e fez um cruzamento perfeito para sua companheira de equipe. Eden Park entrou em erupção. Um vislumbre de esperança. Eles poderiam fazer isso?

O barulho era absolutamente derrotador, pois tudo dentro Parque do Éden continuou torcendo por seu time. Os All Blacks continuaram ameaçando ao longo do segundo tempo com a Noruega, por outro lado, não conseguindo criar chances decentes. Na verdade, eles lutaram para encadear mais do que alguns passes durante todo o jogo.

Na reta final do confronto, A Noruega ameaçou estragar a festa quando o chute de longa distância de Hansen acertou a trave. Houve ainda mais drama nos minutos finais do jogo: depois que o país anfitrião recebeu um pênalti por um handebol revisado pelo VAR, O remate de Ria Percival acertou no poste, mas o médio não conseguiu marcar o golo que certamente colocaria o jogo na cama.

A Nova Zelândia se manteve firme durante os nove minutos da prorrogação para confirmar sua primeira vitória em uma Copa do Mundo e deu uma volta vitoriosa ao redor do estádio. A festa está apenas começando.