Copa do Mundo Feminina de 2023: câmera de Alex Morgan: Netflix, curiosidades e prática… um dia na vida da atacante do USWNT

Hcomo é Alex Morgan tão bom? Como ela consegue fazer tantos gols? Qual é o segredo dela: treino ou rotina? É a pergunta de um milhão de dólares para a qual ninguém realmente tem a resposta.

Bem, o último vídeo do USWNT no Twitter pode nos ajudar a resolver algumas dessas questões. Morgan foi recentemente colocado no microfone por um dia inteiro para dar aos fãs acesso aos bastidores em um dia normal no escritório que representa a seleção dos EUA no Copa do Mundo Feminina na Austrália.

Como era de se esperar, Morgan passa a maior parte do dia treinando enquanto ela e seus companheiros se preparam para enfrentar Vietnã em seu jogo de estreia no torneio em 22 de julho.

Por dentro do treinamento do USWNT: Rapinoe, Lavelle e Ertz estão em alta, podem jogar contra o VietnãCANHÃO MATT

O vídeo começa pela manhã, com Alex começando o dia fazendo um pouco de spinning em uma bicicleta de ginástica na base de treinamento dos EUA em Parque da Cidade da Baía. “De acordo com meu anel Aura, dormi por 11 horas e 21 minutos”, ela se gaba de brincadeira para seus companheiros de equipe, sentindo-se claramente renovada e pronta para começar um grande dia de treinamento.

O tempo de inatividade é importante para jogadores em grandes torneios, e desestressar é parte fundamental do dia. Para Alex, ela gosta de relaxar e assistir a uma série. “Daisy Jones e The Six ainda não se conheceram”, diz ela com entusiasmo – uma referência ao drama musical americano Diasy Jones and The Six que ela está gostando.

Alex então entra em campo para o treino matinal e se envolve com colegas de equipe com uma conversa despreocupada. “Você sabia que os olhos azuis demoram mais para se adaptar ao sol”, diz ela enquanto a luz do sol atravessa as nuvens pela primeira vez em muito tempo em Auckland– atualmente é inverno na Nova Zelândia.

O resto do dia envolveu um ‘rondo’, um curta conferência de imprensa e dando autógrafos para os jovens fãs. “Ouvi dizer que você é um dos melhores jogadores”, diz um adorável jovem torcedor – um comentário que faz Morgan sorrir.

Morgan vai liderar o ataque USWNT no que é ela quarta Copa do Mundo. Ela, como vários outros companheiros de equipe, está tentando alcançar um famoso ‘três turfas’ ao vencer seu terceiro torneio consecutivo na Austrália e na Nova Zelândia.