Copa do Mundo Feminina de 2023: O debate sobre se é antiamericano apoiar o USWNT na Copa do Mundo Feminina

Com a Copa do Mundo Feminina de 2023 marcada para começar na quinta-feira, todos os olhos estarão voltados para a possibilidade de a Seleção Feminina dos Estados Unidos garantir uma tricampeonato.

A equipe treinada por Vlatko Andonovksi chega ao torneio como favorita para levar o título para casa, mas é difícil imaginar todos torcendo pelo time em casa.

Isso porque o USWNT e os Estados Unidos têm um relacionamento um pouco complicado.

USWNT não é estranho a questões controversas

Mesmo recentemente, Megan Rapinoe disse recentemente à Time que ela era “100% favorável à inclusão trans”.

“Acho que as pessoas também precisam entender que o esporte não é a coisa mais importante da vida, certo? A vida é a coisa mais importante da vida”, Rapinoe disse a saída.

“E muito desse argumento de inclusão trans foi colocado pelas lentes extremamente pequenas dos esportes de elite. Como se não fosse assim que precisávamos enquadrar essa questão.”

A partir da esquerda, a espanhola Vicky Losada, a espanhola Alexia Putellas e a americana Megan RapinoeAlessandra TarantinoMARCA

Há poucos meses atrás, Alex Morgan ecoou esses sentimentos ao dizer ao The Athletic “todos deveriam ter a capacidade de praticar esportes”.

A questão do botão quente é aquela que divide os fãs, com as mulheres tendo se envolvido em outras questões delicadas no passado.

Antes da Copa do Mundo de 2019, vários jogadores se ajoelharam durante o hino nacional dos Estados Unidos. No entanto, o US Soccer determinou que eles se levantassem, o que gerou uma resposta e pediu desculpas aos jogadores.

Isso contrasta com o que foi visto na última Copa do Mundo Masculina, onde não houve problema com nenhum dos países e se eles levantariam seu hino.

Depois, há o USWNT e sua “luta salarial igualitária”.

Como parte do processo legal, as mulheres tiveram que provar que sua equipe era mais valiosa do que a Seleção Masculina dos Estados Unidos.

Os jogadores alegaram que ganharam mais, o que é fato, mas isso criou uma cisão entre alguns torcedores que só querem torcer pelos Estados Unidos em todos os palcos.

Como resultado, o USWNT segue para o Copa do Mundo Feminina de 2023 com todos os olhos sobre eles. Embora muitos deles sejam de fãs torcendo pelo sucesso, muitos estão optando por torcer contra eles.