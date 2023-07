Copa do Mundo Feminina de 2023: o visual ‘neutro’ dos EUA na Copa do Mundo que conquistou a Internet

Tele A seleção feminina dos Estados Unidos não é apenas a melhor equipe do mundo, mas também a mais estilosa. As cenas do hotel da equipe enquanto eles entravam no ônibus para a primeira partida do torneio contra o Vietnã parecia mais algo saído da Paris Fashion Week do que um evento esportivo.

Os jogadores deslumbraram os fãs e a imprensa que estavam do lado de fora do Sofitel Hotel em Auckland – onde ficarão durante o torneio. Eles eram vestida com suaves ternos sob medida ‘sem gênero’ desenhados por Nike e Martine Rose. Um punhado de jogadores também usava óculos de sol amarelos combinando.

“Eu queria algo que parecesse direcional. Eu queria que tivesse elegância, realismo … menos um terno de moda direcional e apenas um ótimo terno sob medida.” dito designer Martine Rose ao discutir o projeto em uma entrevista exclusiva com ELLE.com

A conta de mídia social do USWNT postou várias fotos de ‘fogo’ dos jogadores vestidos com seus ‘trajes de negócios’… e seguidores não conseguiam o suficiente.

“O gotejamentopppp”, comentou Orange Country Soccer Club em sua postagem no Twitter dos jogadores todos vestidos para impressionar. “Uau, que elegante… EUA de todo jeito”, disse um fã.

Em campo, talvez as coisas não fossem tão elegantes. A equipe conseguiu uma vitória por três a zero, mas o resultado os lisonjeou um pouco. Eles não tiveram crueldade no topo e foram um desperdício no terço final. Se não fosse pelas deficiências defensivas do Vietnã, o placar provavelmente teria sido muito menor.