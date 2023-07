Copa do Mundo Feminina de 2023: Trinity Rodman garante uma vitória confortável do USWNT sobre o País de Gales no jogo de despedida da Copa do Mundo

Trinity Rodman foi a estrela do show na partida de despedida entre Estados Unidos e País de Gales. O ponta-de-lança saiu do banco para salvar o dia dos Estados Unidos, marcando sua primeira dobradinha na carreira para selar a vitória do USWNT.

Ao fazer isso, ela se tornou o jogador mais jovem (21 anos e 50 dias) a marcar dois gols em um jogo internacional desde Mallory Swanson fez isso em abril de 2019.

Depois de um desempenho tão forte, Rodman fez uma declaração ousada para ser incluída no de Vlatko Andonovski XI inicial para o jogo de abertura do USWNT contra o Vietnã em 22 de julho em Auckland.

Depois que Mallory Swanson machucou o joelho no amistoso de abril contra a Irlanda, ela foi descartada da Copa do Mundo Feminina deste verão, que significava que uma posição no ataque estava em jogo.

Com Sophia Smith e Alex Morgan titulares virtualmente garantidos no torneio, ainda não está claro quem será o substituto. Agora, parece estar entre Lynn Williams, Trinity Rodman ou até mesmo Alyssa Thompson, de 18 anos.

os EUA foram dominante ao longo do curso ao longo dos 90 minutos mas foram incapazes de capitalizar todas as suas posses e chances.

O o impasse acabou sendo quebrado aos 76 minutos depois Lynn Williams alimentou uma bola deliciosa em Sophia Smith que driblou para a área pelo lado direito antes de deslizar uma bola para Rodman, que finalizou perfeitamente na área.

Seu segundo veio nos minutos finais do jogo, quando ela pegou uma bola perdida na área de 18 jardas e disparou um remate de curling no canto superior.

Após o jogo, os jogadores tiveram a cerimônia oficial de despedida e foram aplaudidos pelo 18 mil torcedores barulhentos.

A equipe agora viaja para Nova Zelândiaonde ficarão sediados em Auckland. O torneio começa contra Vietnã no Eden Park em Auckland em 22 de julho.