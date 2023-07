CoreBiz CONTRATA de forma HOME OFFICE e presencial

A CoreBiz, empresa que é referência na implantação de negócios digitais na Europa e na América Latina, está com ótimas oportunidades de emprego disponíveis. Isto é, antes mesmo de falar com mais detalhes sobre a empresa, vale a pena conferir a lista de vagas abertas abaixo:

Analista de Growth Marketing – Barueri – SP e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor Magento – Barueri – SP e Remoto -Efetivo;

Desenvolvedor Salesforce Commerce Cloud – Barueri – SP – Efetivo;

Front-end Developer I Pleno [REMOTO] – Barueri – SP e Remoto – Efetivo;

Head of E-commerce Strategy [HÍBRIDO] – Barueri – SP e Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – Barueri – SP – Banco de talentos;

Quality Asurance (QA) Analyst I Senior – Barueri – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a CoreBiz

Contando um pouco mais sobre a CoreBiz, vale frisar que tudo começou em 2013, quando nasceu a Santa Mônica, produtora digital com foco em e-commerce.

Dito isso, com escritórios no Brasil, México, Chile, Argentina e Espanha, já executou projetos em mais de 43 países junto às maiores marcas do mercado com serviços de implantação e evolução de e-commerce, SEO, Mídia e CRO.

Além disso, hoje são mais de 700 colaboradores ao redor do mundo, apoiando clientes em 29 países. Recentemente, passou a fazer parte do Grupo WPP, o maior grupo de comunicação e publicidade do mundo, integrando a rede global da VMLY&R COMMERCE.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

