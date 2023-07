CORREIOS LIBERA LEILÃO com 14 MIL ITENS e leva brasileiros ao delírio

Os serviços postais brasileiros, mais conhecidos como Correios, anunciaram recentemente um leilão eletrônico previsto para o dia 7 de agosto. Este evento de grande escala promete agitar o mercado com a venda de cerca de 14 mil itens variados.

Os itens leiloados estão organizados em um total de 22 lotes, que incluem móveis e equipamentos diversos. Esses produtos foram substituídos, seguindo a política de renovação de bens da empresa na região de São Paulo.

Quem Pode Participar do Leilão?

Os Correios deixaram claro que tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem participar do leilão, desde que cumpram as condições estabelecidas no edital.

O leilão será realizado online, através do portal, sob o número de identificação 1004879. Para participar, os interessados devem se registrar nas agências do Banco do Brasil, onde receberão uma chave de identificação e senha pessoal.

Os lances podem ser feitos para um ou mais itens, levando em consideração o valor mínimo de cada um, que é a partir de R$ 2.841,78.

Modo de Disputa Aberta

O leilão será realizado em um formato conhecido como Disputa Aberta. Nesse modelo, os participantes enviam suas propostas com lances mínimos até a data e horário estabelecidos para a abertura das propostas. Após esse prazo, haverá uma disputa pelo lance mais alto, e o pregoeiro avaliará a melhor proposta.

Informações de Serviço

Correios: Leilão de mobiliários diversos

Quando: 7/8/2023

Horário para lances iniciais: até as 8h do dia 7/8/2023

Horário de abertura da disputa: 14h do dia 7/8/2023

Visitação: até 4/8/2023, com agendamento prévio

Quando: de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h às 12h e das 14h às 16h.

Lotes Detalhados e Contatos para Agendamento do Leilão

Os Correios divulgaram detalhes específicos sobre cada lote, incluindo os tipos de itens disponíveis e informações de contato para agendamento de visitas. A seguir, apresentamos uma visão geral dessas informações:

Lote 01



Este lote inclui mobiliários como armário, bebedouro, cadeira, cafeteira, carrinho, estação de trabalho, mesa, poltrona, entre outros.

Para agendar uma visita, entre em contato com Salu ou Michel no telefone (11) 4313-9867/9870 ou por e-mail no endereço [VALDINEIVICENTE@correios.com.br] O endereço para visitação é Rua Siqueira Campos, 283, Aclimação.

Lote 02

Neste lote, encontram-se itens como aquecedor de marmita, banco de madeira, base de triagem, estante, microondas, quadro lousa, refrigerador, sofá, entre outros.

Para agendar uma visita, entre em contato com Ademar, Paulo Henrique ou Josenildo no telefone (11) 2128-1480/1532/1472 ou por e-mail no endereço [ADEMARKLEM@correios.com.br] O endereço para visitação é Av. Mario Lopes Leão, 700, Santo Amaro.

Lote 03

Os itens deste lote incluem balcão, banqueta, condicionador ar, container, escada, estação de trabalho, gaveteiro, macaco hidráulico, poltrona, ventilador, entre outros.

Para agendar uma visita, entre em contato com Darlon, Felipe ou Priscila no telefone (11) 2102-2456/2459 ou por e-mail no endereço [DARLONSANTOS@correios.com.br] O endereço para visitação é Rua do Boqueirão, 320, Saúde.

Lote 04

Este lote contém itens como armário, banqueta, cofre, estante, mesa, balança, paleteira, longarina, aparelho de som, relógio de ponto, cafeteira, entre outros.

Para agendar uma visita, entre em contato com Edson Oliveira ou Thyago no telefone (11) 4313-9572 ou por e-mail no endereço [TFRUIZ@correios.com.br] O endereço para visitação é Rua Tibério, 77, Água Branca.

Lotes 05, 06, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22

Estes lotes contêm itens como aparelho de som, mocho odontológico, materiais remanescentes do desmonte de máquinas (monitores, impressoras, conversor, fonte, câmeras, computadores e gabinetes), entre outros.

Para agendar uma visita, entre em contato com Thyago, Edson Benedito ou Edson Oliveira no telefone (11) 4313-9572 ou por e-mail no endereço [TFRUIZ@correios.com.br] O endereço para visitação é Rua Arari Leite, 628, Vila Maria.

Lotes 07, 08 e 10

Estes lotes contém itens como coletor de dados, conversor óptico, carregador de bateria, câmera de vídeo, scanner de mesa, monitor, modem, entre outros.

Para agendar uma visita, entre em contato com Sandro Rafael ou Valdeci no telefone (11) 4313-7304/7364 ou por e-mail nos endereços [ VALDONISETI@correios.com.br ] e [SRRODRIGUES@correios.com.br] O endereço para visitação é Rua Mergenthaler, 592, Vila Leopoldina.

Lote 9

Neste lote, encontram-se itens como guarda-roupas, biombo, caixa postal, carteira escolar, gaveteiro, porta chaves, rack, sofá, entre outros.

Para agendar uma visita, entre em contato com Thyago, Edson Oliveira ou Edson Benedito no telefone (11) 4313-9572 ou por e-mail no endereço [TFRUIZ@correios.com.br] O endereço para visitação é Rua Galatea, 1518, Vila Guilherme.

O leilão dos Correios representa uma oportunidade única para adquirir uma grande variedade de itens por preços competitivos. Com uma variedade de lotes disponíveis e a facilidade de participar online, este leilão promete ser um evento empolgante para compradores de todo o Brasil. Se você está interessado, não perca a chance de fazer sua proposta e potencialmente arrematar alguns dos milhares de itens disponíveis.