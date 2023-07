Corrigir problemas de tela preta, congelada, travada ou não funcionando da Tesla (2023)

A tecnologia de ponta da Tesla revolucionou a indústria automotiva, tornando-a líder em inovação. Entre os recursos da Tesla está sua tela de toque futurista, que serve como centro de controle primário. No entanto, as telas da Tesla podem ocasionalmente apresentar falhas como qualquer outro dispositivo eletrônico. Os proprietários de Tesla costumam relatar o problema de “tela preta”, no qual a tela fica em branco repentinamente, deixando-os confusos. Neste artigo, você aprenderá como corrigir Tesla tela preta emitir. Então, vamos começar com o guia:

Quais são as causas do problema de tela preta no Tesla?

No veículo Tesla, a tela preta pode ser causada por uma variedade de falhas, desde bugs de software até problemas de hardware. Para solucionar e resolver o problema, é essencial entender essas causas. As causas comuns de apagões de tela são as seguintes:

As telas pretas às vezes são causadas por sistemas de infoentretenimento congelados ou software de tela sensível ao toque. É possível que bugs de software ou erros de codificação possam fazer com que a tela escureça. As exibições podem ficar em branco devido a esses bugs. Também pode ocorrer quando versões de software desatualizadas são usadas. Uma nova versão do software geralmente inclui correções de bugs e melhorias para resolver problemas existentes. Os monitores podem ficar intermitentes ou completamente sem resposta ao longo do tempo quando as conexões físicas entre o monitor touchscreen e outros componentes se afrouxam. Cabos danificados ou defeituosos podem fazer com que uma tela preta seja exibida como resultado de comunicação defeituosa entre a tela sensível ao toque e os sistemas internos do veículo. Quando um veículo é exposto ao calor ou frio extremos por períodos prolongados, a tela sensível ao toque pode não funcionar conforme o esperado, levando a uma tela preta.

Corrigir problemas de tela preta, congelada, travada ou não funcionando da Tesla

Se você tiver um Tesla e estiver enfrentando um problema de tela preta, deverá executar as correções mencionadas abaixo para corrigir esse problema. Portanto, vamos começar:

Correção 1: reinicialização do sistema

Inicialmente, reiniciar o sistema é a melhor opção para resolver o problema da tela preta do Tesla. Então, vamos verificar as etapas necessárias para reiniciar seu sistema Tesla:

Estacione o veículo. Selecione Controles a partir da tela sensível ao toque. Clique em Segurança. Clique no Desligar botão. Por pelo menos dois minutos, não abra as portas, toque no pedal do freio ou toque na tela sensível ao toque. Você deve ser capaz de redefinir sua tela sensível ao toque depois de ativar o veículo.

Correção 2: redefinir tela sensível ao toque

Você pode redefinir a tela sensível ao toque do Tesla depois que ela congelar, fazendo o mesmo que faria com uma TV congelada. Portanto, é necessário redefinir a tela sensível ao toque pressionando os botões de redefinição para restaurar a funcionalidade normal.

Você não precisa se preocupar em perder nenhum arquivo, pois esse processo não exclui nada do seu computador. Recomenda-se estacionar o dispositivo antes de redefinir a tela sensível ao toque. Embora alguns usuários redefinam suas telas sensíveis ao toque enquanto se movem, não é tão perigoso, mas ainda é arriscado.

Para fazer isso, é aconselhável encontrar uma vaga de estacionamento. Além disso, verifique se o seu Tesla está funcionando com eficiência e se a bateria de reserva está totalmente carregada. Embora o processo seja fácil de usar e simples, você pode conferir abaixo.

Coloque seu veículo no estacionamento. Para desligar a tela sensível ao toque, mantenha pressionados os dois botões de rolagem no volante. Levará alguns segundos para o logotipo da Tesla aparecer. Depois disso, você precisará aguardar aproximadamente 30 segundos para que a tela sensível ao toque seja reiniciada.

Correção 3: espere o sistema esfriar

A sobrecarga ocorre quando muitos aplicativos estão sendo executados simultaneamente ou muitas solicitações estão sendo feitas. Conseqüentemente, se a CPU congelar e tentar gerenciar todas as tarefas ao mesmo tempo, espere que ela as resolva e, uma vez feito isso, a tela congelada desaparecerá e a tela sensível ao toque voltará ao normal.

Em apenas alguns segundos ou minutos, o sistema deve voltar ao normal e a tarefa deve ser resolvida. No entanto, se não houver melhora após alguns minutos, é melhor agir e ajudar o sistema a superar a sobrecarga mais cedo.

Correção 4: confira o serviço gratuito da Tesla

Certifique-se de ler os termos e condições antes de ficar muito animado com a oferta da Tesla. Embora nem todos os usuários de modelos antigos tenham acesso a ele, ainda existem alguns cuja garantia ainda os cobre.

Quem quiser aproveitar esta oferta deve ter menos de 100.000 milhas em seus veículos, um modelo que foi construído antes de 2018, e menos de oito anos na estrada.

Você está pronto para ir se você se encaixa nesses critérios. Para começar, entre em contato com o suporte da Tesla e forneça detalhes sobre seu veículo. Com seu check-up e reparo gratuitos, você poderá usar sua tela sensível ao toque novamente. Quando seu veículo não se encaixa nos critérios, você pode levá-lo para um check-up se ainda estiver na garantia, mas raramente ocorrerá esse erro.

Correção 5: reinicialização forçada do Tesla

Depois de esperar algum tempo e o sistema não carregar, você pode intervir. No entanto, como a tela sensível ao toque está congelada, você não pode fazer nada com ela. Em seguida, você deve usar métodos diferentes de telas sensíveis ao toque se não quiser interagir com a tela.

No entanto, seria melhor se o sistema pudesse ser reinicializado neste caso para evitar danos permanentes ao sistema. No entanto, se você não salvar nenhum dado antes de uma reinicialização forçada, todas as suas configurações e dados serão perdidos.

Para se manter seguro, feche as janelas e desligue o Sistema de Controle de Climatização. Você precisa abrir o porta-malas. Remova os painéis superiores ou remova a unidade de armazenamento sob o capô. Localize a bateria de 12V. Para evitar contato, desconecte o aterramento e isole o terminal do poste. Além disso, desconecte o loop do primeiro respondente. Depois de esperar dois minutos ou mais, reconecte o terra da bateria de 12V. Certifique-se de que tudo está na ordem correta e feche o porta-malas.

A reinicialização forçada não resolverá o problema e a tela sensível ao toque ainda ficará preta se a atualização não tiver sido aplicada. Há mais problemas com os modelos antigos da Tesla do que com os novos, e eles carecem de alguns dos recursos interessantes dos novos modelos.

Conseqüentemente, você encontrará mais bugs e erros em versões de software mais antigas do que nas versões mais recentes. De qualquer forma, você pode evitar esses erros atualizando seu software.

Você deve ver uma notificação amarela se não a vir atualizada automaticamente, mas se não, você precisará instalar manualmente a atualização mais recente. Vá para o menu e selecione a opção de atualização ou pegue a deixa. Como próximo passo, o sistema verificará se há novos lançamentos da Tesla. Nesse caso, a Tesla irá atualizá-lo.

Correção 7: espere alguns dias

Quando se trata de problemas gerais, você pode esperar alguns dias para que a Tesla corrija quaisquer problemas iminentes (se você não estiver com pressa). Pode ser necessário deixar a tela sensível ao toque descansar por alguns dias para dar uma pausa.

Feito isso, você pode usá-lo novamente. Tesla é capaz de ser conduzido sem uma tela sensível ao toque, se isso é algo que você está se perguntando. Também é possível ligar o dispositivo novamente e tentar novamente quando estiver satisfeito com o fato de a tela sensível ao toque não estar mais preta, se você não quiser arriscar.

Você pode redefinir a tela do Tesla enquanto dirige?

Embora você possa redefinir a tela do seu Tesla enquanto dirige, não o recomendo. Se preferir, você pode estacionar seu veículo em um local seguro antes de realizar a reinicialização do sistema.

Enquanto a redefinição está carregando, a funcionalidade do sistema permanecerá a mesma se você decidir redefinir a tela enquanto dirige.

Como você reinicializa suavemente um Tesla?

Durante uma reinicialização suave, algumas funções essenciais ainda estão sendo executadas em segundo plano enquanto o sistema reinicia. Com a tela desligada, os sistemas elétricos e eletrônicos podem funcionar enquanto o software Tesla é reiniciado. Existem dois tipos de reinicializações suaves no Tesla. Na primeira etapa, redefiniremos a tela e, em seguida, redefiniremos todo o veículo.

Você pode reinicializar seu Tesla pressionando os pergaminhos no volante até que a tela principal fique preta. Depois disso, solte os pergaminhos. Dentro de 10 segundos, a tela sensível ao toque aparecerá. A Tesla, no entanto, recomenda esperar pelo menos 30 segundos antes de dirigir.

Resumir

Esperamos que este guia o tenha ajudado a resolver o problema de tela preta em seu Tesla. Se você precisar de mais informações sobre este tópico, deixe um comentário abaixo e faremos o possível para ajudá-lo.

