Cory Sandhagen precisa de oponente substituto para luta principal do UFC Nashville

Umar Nurmagomedov foi forçado a se retirar do UFC Nashville por motivos não revelados, e o UFC agora busca um oponente substituto para o peso-galo Cory Sandhagen.

Várias pessoas com conhecimento da mudança confirmaram a retirada de Nurmagomedov para Mike Heck, do MMA Fighting, após um relatório inicial de TheSchmozone. O UFC Nashville acontece no dia 5 de agosto na Bridgestone Arena e vai ao ar na ESPN e ESPN+.

Nurmagomedov, um primo mais novo do ex-campeão dos leves Khabib Nurmagomedov, esperava estender sua invencibilidade para 17 lutas e entrar na disputa pelo título até 135 libras. O lutador de 27 anos conquistou quatro vitórias consecutivas desde que assinou com o UFC, mais recentemente parando Raoni Barcelos no UFC Vegas 67.

Sandhagen, por sua vez, pretende ganhar impulso para outra chance pelo título após contratempos de alto nível contra o agora campeão Aljamain Sterling e o ex-campeão TJ Dillashaw. O nativo de Colorado, de 31 anos, venceu suas duas últimas lutas, mais recentemente superando Marlon Vera no UFC San Antonio.

Confira o card atual do UFC Nashville: