Costar de ‘Ghost Adventures’ de Zak Bagans se desentende com figura no deserto

Zak Bagans e sua equipe costuma perseguir fantasmas na TV – mas no fim de semana, os papéis foram invertidos … com um fantasma aparecendo para ir atrás de seu parceiro quando as câmeras não estavam rodando.

O apresentador de “Ghost Adventures” nos conta que seu co-apresentador no programa, Jay Wasleyacredita, sinceramente, que ele e sua namorada tiveram um desentendimento na vida real com uma figura paranormal no sábado à noite, enquanto viajavam pelo deserto de Nevada.

Fomos informados de que Jay e sua namorada estavam olhando as estrelas naquela noite em Tonopah – um dos melhores lugares do país para esse tipo de coisa – e enquanto JW estava deitado com seu cachorro, sua namorada tirou fotos para um lapso de tempo , tentando capturar o céu estrelado e a paisagem ao seu redor.

Embora eles não tenham notado nada de estranho a princípio … uma segunda olhada os fez parar, pois nos disseram que eles se depararam com esta foto em que algo parece se materializar sobre Jay.

Zak diz que o que vê – e o que Jay e sua namorada certamente acreditam ter visto – é algum tipo de figura humanóide sombria … com olhos, boca, braços e até mãos aparecendo na fotografia (que nos dizem ser NÃO alterado de forma alguma). 😱

A suposta aparição parece estar flutuando acima de Jay … mesmo que apenas por um momento, já que aparece apenas em um único quadro das muitas fotos que sua namorada tirou na época.

Ainda assim, dizem que isso deu arrepios em Jay, quase como se ele estivesse levando seu trabalho para a estrada com ele! Zak nos diz que ele e Jay acreditam que é autêntico e um avistamento de fantasma legítimo … e eles desafiam qualquer um em tecnologia, ou não, a desmascará-lo, se acharem que é besteira.