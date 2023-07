Covre Logística CONTRATA para diversos ramos

A Covre Transportes e Logística, empresa que, há mais de 50 anos, realiza as principais operações logísticas por todo território nacional, com atuação especializada, capacitada e certificada para atendimento aos principais setores da economia brasileira, como indústria química, alimentícia e automotiva, está contratando novos colaboradores. Dito isso, antes de falar um pouco mais, veja quais são os cargos disponíveis:

Assistente de Transporte (Matriz) – Tacógrafo – Limeira – SP – Efetivo;

Assistente Fiscal – Limeira – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Abastecimento da Frota (Matriz) – Limeira – SP – Banco de talentos;

Motorista Carreta Carga Geral – Limeira – SP;

Motorista Carreteiro (Container) – Limeira – SP – Efetivo;

Motorista Truck – Limeira – SP – Efetivo: Realizar viagens com veículo truck, assim como as demais atividades pertinentes ao motorista profissional; aplicando a direção segura e economica e o atendimento com qualidade aos nossos clientes.

Mais sobre a Covre

Falando um pouco mais sobre a Covre, vale frisar que a empresa oferece serviços de transporte, armazenagem, máquinas e equipamentos. Atua também com a importação e exportação de produtos em contêineres.

Além disso, a Covre preza a ética e o comprometimento, as pessoas, a transparência, bem como fazer o certo, atender às legislações e investir na inovação.

Por fim, com equipamentos especializados, monitorados e dentro das diversas normas brasileiras, também opera com importações e exportações, seja preliminar / complementar ao modal aéreo ou marítimo. Para isso, conta com unidades e equipes capacitadas nos diversos segmentos de atuação.

Como se candidatar em uma das vagas?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Gostou do que viu? Para ficar sabendo das melhores vagas espalhadas pelo Brasil, é só nos acompanhar semanalmente!



Você também pode gostar: