Cowboys RB Ronald Jones Jr suspenso por violar a política PED da NFL

ronaldo joneso Dallas Cowboys’ running back, enfrenta uma suspensão de dois jogos imposta pelo NFL. A sanção, declarada na segunda-feira, é resultado de jones violar a política relativa ao uso de substâncias para melhorar o desempenho.

Detalhes sobre a substância específica que levou à suspensão não foram divulgados no comunicado oficial da liga. Jones não estará participando nas duas primeiras semanas da temporada, onde o vaqueiros estão preparados para enfrentar o Gigantes de Nova York e a Jatos de Nova York. Ele está programado para fazer seu retorno na semana 3 contra o Cardeais do Arizona.

Em um esforço para fortalecer sua escalação, o vaqueiros tinha amarrado em jones como um agente livre em março. Ele deveria apoiar o esteio da equipe, Tony Pollard. Apesar de uma fíbula quebrada nos playoffs da temporada anterior, Pollard está presente no campo de treinamento com o objetivo de estar em forma para jogar a abertura da temporada.

Aos 26 anos, Jones se prepara para seu sexto NFL temporada desde que saiu USC. Sua jornada o viu começando em um papel esporádico com o Tampa Bay Buccaneers durante suas primeiras quatro temporadas, seguido por uma passagem pelo Kansas City Chiefs. Durante sua última temporada com o chefessuas contribuições foram limitadas, acumulando apenas 70 jardas em 17 corridas em seis jogos.

Ao longo de sua jornada no futebol profissional, Jones manteve uma média de 4,4 jardas por carregamento, 449 jardas corridas a cada temporada e marcou 19 touchdowns corridos. Além disso, ele registrou 77 recepções, totalizando 593 jardas e um touchdown.

O vaqueiros‘ lista também inclui Malik Davisum running back do segundo ano que deve disputar um papel significativo no ataque da equipe. Deuce Vaughn, uma recente seleção da sexta rodada do Kansas State no draft em abril passado, também se juntou aos Cowboys.