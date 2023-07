CPF na nota rende até R$ 100 MIL; saiba como

É surpreendente como inserir o CPF na nota fiscal pode trazer vantagens significativas para os cidadãos. Caso não tenha conhecimento dos benefícios e sua existência, descubra a história de uma nota fiscal que rendeu a um indivíduo a quantia de R$100 mil, apenas por incluir suas informações.

Muitos indivíduos negligenciam a importância de registrar o CPF na nota fiscal, ignorando as inúmeras vantagens associadas. Dentre elas, destaca-se a participação em sorteios governamentais estaduais e até mesmo o recebimento de benefícios concedidos pela prefeitura de sua cidade.

Cidadã foi contemplada com boa quantia por colocar CPF na nota

Recentemente, uma senhora foi agraciada pelo “Nota Fiscal Paulista”. O programa realiza sorteios para os cidadãos que aderem ao projeto e incluem seus dados na nota fiscal. Essa iniciativa tem como objetivo incentivar ainda mais a prática de inserir tais informações nos comprovantes fiscais.

Ao registrar o CPF na nota, é evidenciado que o cidadão possui movimentações financeiras em seu nome. Assim, como um pagador responsável, torna a inclusão desses dados fundamental.

Para corroborar com a importância dessa ação, aqui estão informações sobre a última edição do sorteio promovido pelo programa “Nota Fiscal Paulista”. Ele premiou mais de 600 pessoas com valores que iniciavam em R$1 mil.

Saiba um pouco mais sobre o programa Nota Fiscal Paulista

O programa “Nota Fiscal Paulista” tem como propósito reembolsar uma parcela dos gastos da população para alguns sortudos que incluíram seu CPF na nota fiscal. Isso os tornou aptos a participar do sorteio promovido pelo programa. Os prêmios variam entre R$1 mil e R$1 milhão, totalizando uma premiação de R$6,7 milhões.

A distribuição de pessoas e prêmios para os participantes do “Nota Fiscal Paulista” inclui:

1 pessoa / R$1 milhão;

5 pessoas / R$500 mil;

10 pessoas / R$100 mil;

15 pessoas / R$50 mil;

20 pessoas / R$10 mil;

50 pessoas / R$5 mil;

500 pessoas / R$1 mil.

Estados que possuem CPF na nota

Rio Grande do Sul, desde 2012;

Maranhão;

São Paulo;

Rio de Janeiro;

Minas Gerais;

Alagoas;

Bahia;

Amazonas;

Pará;

Ceará;

Rio Grande do Norte;

Sergipe;

Paraná;

Rondônia;

Distrito Federal.



Você também pode gostar:

Benefícios do programa

Existem diversos benefícios associados ao uso do CPF na nota fiscal, que podem ser vantajosos para os consumidores:

Descontos em outros impostos – Ao informar o CPF na nota fiscal, é possível obter descontos em tarifas e tributos como o IPVA e o IPTU, proporcionando economia em outras áreas financeiras;

Participação em sorteios – O cadastro do CPF em programas de nota fiscal possibilita a participação em sorteios de prêmios de loteria, com chances de ganhar valores significativos, podendo chegar até R$ 1 milhão;

Doações – Além dos benefícios pessoais, é possível utilizar o CPF na nota para ajudar instituições de caridade e ONGs, contribuindo para causas sociais e auxiliando quem mais precisa;

Melhoria do score de crédito – O uso do CPF na nota demonstra que o dinheiro está sendo movimentado, o que pode refletir positivamente em sua reputação financeira, aumentando o score de crédito e facilitando o acesso a serviços e produtos financeiros, como empréstimos;

Programas de Fidelidade e Cashback – Ao informar o CPF nas compras, é possível participar de programas de fidelidade e cashback oferecidos por diversas empresas. Acumulando pontos ou recebendo um percentual do valor gasto de volta, o consumidor pode usufruir de descontos significativos em compras futuras.

É importante estar atento aos programas de fidelidade disponibilizados pelos estabelecimentos que frequenta regularmente, para aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos ao utilizar o CPF na nota fiscal. Essas práticas podem proporcionar economia e vantagens financeiras relevantes para os consumidores.

Como se cadastrar

Embora não haja um programa padronizado de cadastro do CPF na nota fiscal em todos os estados brasileiros, o procedimento é bastante semelhante na maioria deles. A seguir, apresentamos um resumo das etapas a serem seguidas:

Verifique se o seu estado oferece um programa de CPF na nota fiscal (veja a lista fornecida abaixo para consulta);

Acesse o site da Secretaria da Fazenda do seu estado e procure pela página do programa específico;

Complete o cadastro com todas as informações necessárias, incluindo os dados bancários, se solicitado;

Comece a informar o seu CPF nas notas fiscais durante suas compras;

Familiarize-se com as opções de resgate disponíveis e escolha aquela que melhor se adapte às suas necessidades.

Além disso, você pode acessar diretamente a página do programa nos estados para obter mais informações sobre o cadastro e o funcionamento do programa. Fique atento às diretrizes específicas de cada estado, pois pode haver variações nos procedimentos e benefícios oferecidos. Ao seguir essas etapas, você poderá aproveitar os benefícios e vantagens ao cadastrar o seu CPF na nota fiscal.