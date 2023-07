CREF 6 (MG) abre vagas em processo seletivo para cargos de nível médio

O Conselho Regional de Educação Física da Sexta Região – Minas Gerais (CREF 6 – MG) está com inscrições abertas para processo seletivo que visa contratação de profissionais de nível médio.

Vagas e salários CREF 6 – MG

Ao todo, o CREF 6 – MG oferece duas vagas para contratação imediata, além de vagas para formação de cadastro reserva.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Cargo e vagas

Telefonista – 1 vaga;

Recepcionista – 1 vaga.

O salário oferecido pelo CREF 6 – MG é de R$ 1.889,33 para uma jornada de trabalho de 44 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Inscrições CREF 6 – MG

Os interessados em participar do processo seletivo do CREF 6 – MG têm até o dia 13 de julho de 2023 para realizar a inscrição no certame.

A inscrição deve ser feito diretamente pelo e-mail: pssec@cref6.org.br. Mais informações no site do CREF 6.

Atribuições de cargo CREF 6 – MG

Confira a seguir as principais funções de acordo com cada cargo:

Telefonista/recepcionista

Executar atividades de atendimento e recepção, orientação e encaminhamento de pessoas às áreas de interesse, atender a pessoas físicas e jurídicas para cadastramento inicial;

Executar serviços de telefonia distribuindo chamadas, anotando recados e registrando solicitações de ligações Recepcionar, identificar e anunciar visitantes, entregando o crachá de identificação e encaminhando – os às pessoas solicitadas;

Atender ao público em geral, prestando informações e encaminhando para as diversas áreas;

Receber e conferir documentos necessários para o registro de pessoa física e pessoa jurídica no CREF 6ª / MG, preencher o cadastro inicial e encaminhar o processo para a área competente para realizar o cadastro definitivo;

Executar serviços de digitação em geral, bem como alimentar os sistemas de sua área de atuação;

Atender e fazer ligações telefônicas, identificando o interlocutor e passando a ligação para a pessoa solicitada;

Conferir contas telefônicas, fazendo as anotações e controles solicitados ou segundo procedimento estabelecido;

Cadastrar telefones, localidades, códigos DDD e DDI, tarifas e outras informações de localidades de interesse do CREF 6ª / MG;

Emitir relatório de ligações feitas para efeito de conferência de contas telefônicas e controle dos usuários;

Registrar todas as ligações feitas pelo CREF 6ª / MG via telefonista;

Solicitar reparos ou manutenção nos equipamentos de telefonia;

Conferir as ligações externas lançadas na conta telefônica, confrontando com as anotações feitas.

Zelar pela limpeza, organização e conservação do seu local de trabalho;

Executar outras atividades correlatas por demanda do superior imediato.

Etapas processo seletivo CREF 6 – MG

O processo seletivo para o CREF 6 – MG contará com as seguintes etapas:

Análise de escolaridade e experiência profissional .

. Entrevista de caráter eliminatório e classificatório.

A entrevista está prevista para os dias 26 e 27 de julho de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo e as atribuições de cada cargo.