Criptomoeda ligada ao ChatGPT desaba 25% e Bitcoin estaciona nos US$ 29 mil

Nesta terça-feira, dia 25, o mercado de criptomoedas apresenta cenário misto, com o Bitcoin mantendo-se estável na faixa de US$ 29 mil após uma leve queda de 0,20%.

Bitcoin estaciona em US$ 29 mil, enquanto criptomoeda Worldcoin sofre queda de 25%

Esse movimento acontece em meio à empolgação inicial provocada pelas notícias sobre o ETF de Bitcoin, que parece ter perdido impulso. Por outro lado, as altcoins, que representam todas as criptomoedas além do BTC, estão operando com resultados diversos.

Entre elas, destaca-se a Worldcoin, uma controversa criptomoeda criada pelo conhecido Sam Altman, responsável por liderar projetos como OpenAI e ChatGPT. Dessa forma, a Worldcoin enfrenta um declínio de 25% em relação ao seu recente rali de 110% no primeiro dia de negociação.

Bitcoin: estabilidade no patamar de US$ 29 mil

O Bitcoin, principal criptomoeda do mercado, permanece em um estado de estabilidade, cotado a US$ 29.191 nesta manhã. Embora ontem tenha apresentado uma queda abaixo dos US$ 29 mil pela primeira vez em um mês, o mercado ainda não demonstra grandes preocupações com riscos negativos.

Caroline Mauron, cofundadora do provedor de liquidez de derivativos de ativos digitais OrBit Markets, mencionou que, após o entusiasmo inicial gerado pelas notícias sobre o ETF de Bitcoin, não há outros catalisadores imediatos à vista.

Contudo, é importante ressaltar que o risco negativo tende a ser limitado, principalmente devido à aproximação do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos) do fim do ciclo de aumento das taxas de juros, o que deve favorecer ativos de maior risco, incluindo as criptomoedas.

Indicador técnico e perspectivas para o Bitcoin

O indicador técnico conhecido como Bandas de Bollinger, utilizado para medir a volatilidade de um ativo, apresentou um encolhimento notável no gráfico de 20 semanas do Bitcoin.

Desse modo, essa redução sugere que os movimentos do BTC podem se tornar mais intensos, o que pode gerar interesse e atenção adicionais dos investidores. Tony Sycamore, analista de mercado da IG Australia Pty, prevê que a queda do Bitcoin pode se estender até a faixa de US$ 26 mil a US$ 25 mil antes de encontrar um suporte significativo.

Altcoins em cenário misto



Enquanto o Bitcoin mantém sua estabilidade, as altcoins mostram movimentos diversos. O Ethereum (ETH), por exemplo, registra um aumento de 0,50% e é negociado a US$ 1.856. Por outro lado, o XRP apresenta uma queda de 1,50%, sendo negociado a US$ 0,69.

Worldcoin: a criptomoeda polêmica criada por Sam Altman

Sam Altman, figura proeminente por trás da OpenAI e do ChatGPT, também está associado a uma criptomoeda controversa conhecida como Worldcoin. Desse modo, no seu primeiro dia de negociação, a Worldcoin viu um impressionante rali de 110%.

No entanto, nesta terça-feira, a criptomoeda sofreu uma queda significativa de 25%, com seu preço atual sendo cotado a US$ 2,01. A Worldcoin chegou a atingir US$ 3,58 na segunda-feira, marcando um valor 110% maior do que seu preço inicial de US$ 1,70.

Diversos fatores impactam a economia atual

Certamente, o mercado de criptomoedas continua a oferecer cenários diversos, com o Bitcoin estabilizado em torno de US$ 29 mil, enquanto outras criptomoedas experimentam altos e baixos.

A Worldcoin, vinculada ao renomado Sam Altman, registrou um emocionante rali seguido de uma queda notável em seu primeiro dia de negociação.

Enquanto o mercado se ajusta, os investidores observam atentamente as movimentações em busca de novas oportunidades. Desse modo, a volatilidade do Bitcoin continua sendo um ponto de interesse, podendo impulsionar maior interesse e participação no setor de criptomoedas.

É muito importante compreender a necessidade de acompanhamento da volatilidade do mercado, e o seu impacto na economia e nos investimentos de forma ampla. Visto que muitos fatores alteram a rentabilidade dos investimentos e direcionam o mercado de modo direto e indireto.