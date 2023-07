Cristiano Ronaldo e Georgina proclamam-se…”amantes da praia!”

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo estão a desfrutar de férias intensas durante o mês de julho, e as imagens carregadas nas redes sociais servem como prova.

Especialmente no caso do influenciador e modelo, georginaque não hesita em divulgar cada movimento que faz com a família, com Cristianoem terra ou no mar…

Desta vez, as imagens vêm do mar depois que o casal curtiu um dia refrescante e divertido em um jet ski.

Nas imagens, georgina exibe o corpão de biquíni e, ao mesmo tempo, agarra ronaldo pela cintura enquanto dirige o jet ski.

No entanto, é a legenda que tornou o post viral.

A mensagem que acompanha as imagens deixa um gosto curioso, atraindo uma enorme repercussão nas redes sociais.

“Amantes da praia”, escreveu a modelo, tendo o post já somado vários milhões de ‘likes’ no Instagram, tornando-se rapidamente viral nas redes sociais.