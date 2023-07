Cristiano Ronaldo quebra o RECORDE NO INSTAGRAM e fatura VALOR ASSUSTADOR por uma publicidade!

Cristiano Ronaldo, o astro do futebol mundial, acaba de conquistar mais um título – dessa vez fora dos campos. Cristiano Ronaldo se tornou a celebridade que mais lucra com publicidade no Instagram, superando a empresária e influencer americana Kylie Jenner.

Cristiano Ronaldo: O Rei da Publicidade no Instagram

Cristiano Ronaldo, com seus 597 milhões de seguidores na rede social, lidera o ranking das celebridades mais bem pagas por postagens publicitárias no Instagram. Um único post publicitário do famoso jogador de futebol de 38 anos vale cerca de 1,8 milhão de libras, o equivalente a aproximadamente R$ 11,47 milhões.

A Disputa pelo Pódio: Quem São os Outros Líderes?

Em segundo lugar, temos a influenciadora Kylie Jenner, com 397 milhões de seguidores e ganhando 1,47 milhão de libras por post, aproximadamente R$ 9 milhões. Seguindo de perto, na terceira posição, está Lionel Messi, com 479 milhões de seguidores e um ganho de 1,38 milhão de libras por post, o que corresponde a cerca de R$ 8,5 milhões.

Cristiano Ronaldo: O Recorde de Post Publicitário Mais Caro no Instagram

Com o valor da sua postagem publicitária, Cristiano Ronaldo estabeleceu um novo recorde no Instagram. Com um valor de R$ 11,47 milhões por post, Ronaldo detém o recorde de post publicitário mais caro na história do Instagram.

1) Cristiano Ronaldo – R$ 11,47 milhões por post

2) Kylie Jenner – R$ 9 milhões por post

3) Lionel Messi – R$ 8,5 milhões por post

4) Selena Gomez – R$ 8,3 milhões por post

5) Dwayne Johnson (The Rock) – R$ 8,16 milhões por post

6) Kim Kardashian – R$ 8,04 milhões por post

7) Ariana Grande – R$ 7,98 milhões por post

8) Beyoncé – R$ 6,6 milhões por post

9) Khloe Kardashian – R$ 6,32 milhões por post

10) Kendall Jenner – R$ 6,14 milhões por post

O sucesso de Cristiano Ronaldo não se limita ao campo de futebol. Sua popularidade e influência nas redes sociais também o tornam um dos maiores influenciadores digitais do mundo. O recorde estabelecido o no Instagram demonstra o poder das mídias sociais na era atual. Com o crescente número de seguidores e o alto valor de suas postagens publicitárias, Ronaldo se estabeleceu como um ícone não apenas no mundo do futebol, mas também no universo do marketing e da publicidade digital.