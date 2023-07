Crowdfunding Imobiliário: Uma Oportunidade de Investimento para Todos

O crowdfunding imobiliário surgiu como uma forma alternativa e emocionante de financiar projetos e empresas no setor imobiliário. Através de plataformas de financiamento coletivo, os investidores têm a oportunidade de participar do crescimento de projetos imobiliários promissores. Neste artigo, exploraremos o que é o crowdfunding imobiliário, os dois formatos mais conhecidos, como funciona e as vantagens que oferece como método de investimento acessível. Além disso, forneceremos um guia sobre como investir em crowdfunding imobiliário.

O que é Crowdfunding Imobiliário

O crowdfunding imobiliário é uma forma de financiamento coletivo que permite que os investidores participem de projetos imobiliários por meio da soma de suas contribuições. Dois dos formatos mais comuns de crowdfunding imobiliário são o Equity Crowdfunding e o Crowdlending.

O Equity Crowdfunding envolve a participação dos investidores no capital de uma sociedade veículo que adquire o ativo imobiliário. Isso implica assumir o risco do promotor e manter o investimento por um período de tempo que normalmente varia entre 3 e 5 anos.

Por outro lado, o Crowdlending baseia-se no financiamento por meio de empréstimos a empresas solventes. Os empréstimos têm prazos e taxas de juros pré-definidos, e as garantias são adaptadas ao tipo de risco do projeto. Nesse caso, os prazos costumam ser inferiores a 2 anos.

Como funciona o Crowdfunding Imobiliário

O funcionamento do crowdfunding imobiliário é semelhante ao de outras operações de crowdfunding. A seguir, descreveremos o processo básico:

O promotor apresenta seu projeto a uma plataforma de crowdfunding, fornecendo detalhes sobre o objetivo de financiamento, o modelo de negócios, os possíveis eventos de liquidação, bem como os indicadores e a estrutura financeira do projeto.

A plataforma de crowdfunding avalia a viabilidade e a confiabilidade do projeto e do promotor com base em seus critérios de risco.

Uma vez aprovado, o projeto é publicado na plataforma com um objetivo de financiamento estabelecido e é aberto um prazo determinado para alcançar esse objetivo.

O crowdfunding imobiliário permite que os investidores diversifiquem suas carteiras ao participar do setor imobiliário com um investimento mínimo a partir de apenas 500 euros.

Vantagens do Crowdfunding Imobiliário

O investimento em crowdfunding imobiliário oferece uma série de benefícios aos investidores:

Democratização dos investimentos: O crowdfunding imobiliário permite a participação de investidores com qualquer capacidade econômica, com um investimento mínimo que pode começar a partir de 500 euros por oportunidade.

Diversificação de investimentos: Os investidores têm a possibilidade de investir em vários projetos, o que lhes permite diversificar os riscos e maximizar as oportunidades de retorno.

Prazos de investimento relativamente curtos: No caso do Crowdlending, os investimentos geralmente têm prazos relativamente curtos, inferiores a 24 meses, permitindo que os investidores recuperem seu capital mais rapidamente.

Rentabilidade predefinida: No caso dos empréstimos, os investidores sabem antecipadamente a rentabilidade que receberão na devolução, o que proporciona maior transparência e segurança financeira.

Como investir em Crowdfunding Imobiliário

Para investir em crowdfunding imobiliário, você só precisa se cadastrar em uma plataforma de sua escolha. É recomendável buscar plataformas reguladas pela CNMV, como a SEGOFINANCE, para garantir que você esteja operando em um ambiente seguro.

Na plataforma, você poderá ver os dados relevantes de diferentes oportunidades de investimento. Depois de validar seu perfil e selecionar uma oportunidade, você poderá transferir o saldo desejado para essa oportunidade até atingir o objetivo de financiamento estabelecido pela plataforma.

Investir em crowdfunding imobiliário é uma opção emocionante para quem procura uma forma inovadora de investir em imóveis. Com um investimento mínimo e prazos relativamente curtos, o crowdfunding imobiliário se apresenta como uma opção atraente para aqueles interessados em obter retornos no mercado imobiliário.