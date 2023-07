Cuidado! Empinar moto na rua pode doer no bolso

Empinar moto na rua pode doer no bolso; por isso, é importante que os motoqueiros que apreciam essa prática fiquem atentos.

Dessa forma, para que você, que gosta de fazer o famoso “grau de moto”, saiba quais são os riscos e as consequências desse exercício.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Saiba o que é o “grau de moto”

O famoso “grau de moto” é um termo utilizado para se referir a uma manobra específica realizada com motocicletas. Essa prática é mais conhecida como “dar um grau” ou “empinar a moto”.

Essa manobra consiste em elevar a roda dianteira da moto do chão, deixando-a em equilíbrio apenas sobre a roda traseira, enquanto o piloto mantém o controle do veículo. Assim sendo, o objetivo dessa manobra é demonstrar habilidade e destreza na pilotagem da moto. O que os praticantes consideram uma forma de exibicionismo ou diversão.

Quais são os riscos e as consequências de empinar moto na rua?

No entanto, é importante ressaltar que realizar essa manobra em vias públicas ou em locais inadequados é extremamente perigoso e ilegal. Isso porque, a legislação de trânsito considera que empinar a moto em vias públicas é uma infração, sujeita a penalidades.

Dessa maneira, essas penalidades são multas com valores altíssimos, apreensão do veículo e até mesmo suspensão da habilitação. Além disso, essa prática representa um grande risco para a segurança do piloto, de outras pessoas e de terceiros, por poder causar acidentes graves.

A infração gravíssima e suas consequências

Segundo o artigo 244 do Código de Trânsito, empinar a moto é uma infração gravíssima.

Sendo assim, o condutor flagrado realizando malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda pode receber uma multa de R$293,47 e ter sua CNH suspensa por 6 meses.



Além disso, as autoridades ainda reterão o veículo até a regularização da situação. Ademais, caso o infrator seja reincidente, o tempo de suspensão da CNH pode variar entre oito e dezoito meses.

Por fim, os motoqueiros com o costume de empinar a moto, ainda podem ter agravantes na penalidade em caso de acidentes. Assim, multiplica-se o valor da multa por 10, 15 e até 20 vezes, dependendo do grau de gravidade do acidente.

Portanto, é importante ter consciência dos riscos e consequências de empinar moto, por poder doer no bolso e gerar mais problemas para o proprietário.

Outras formas de exibicionismo com moto e suas penalidades

Além de empinar a moto, existem outras formas de exibicionismo que são igualmente perigosas e ilegais.

Segundo o artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro, caso o condutor exiba outras formas de malabarismo, como ficar em pé ou deitado sobre a moto, também terá que arcar com consequências graves. Isso porque, a penalidade para essa infração é de dez vezes o valor da multa, chegando a R$2.934,70.

Além disso, esse artigo também enquadra a utilização do veículo para exibicionismo, realizando arrancada brusca, derrapagem e/ou frenagem, conhecido como “queimar pneu”.

Como recorrer de multa por empinar moto na rua?

Receber uma multa por empinar uma moto na rua pode ser uma experiência frustrante e desagradável. Porém, é importante lembrar que todos têm o direito de recorrer de uma multa e apresentar suas razões, caso acreditem serem injustamente penalizados.

Assim sendo, para recorrer de uma multa por empinar moto na rua, é fundamental reunir provas que comprovem a sua inocência. Para isso, é importante buscar testemunhas que possam confirmar que você não estava envolvido no ato de empinar a moto. Ou ainda, buscar câmeras de segurança que possam ter registrado o incidente.

Além disso, é preciso estar ciente das normas de trânsito e verificar se houve falhas na aplicação da multa.

E finalmente, outra opção é buscar o apoio de um advogado especializado em recursos de trânsito.

Como evitar essas consequências?

A melhor maneira de evitar problemas e dores de cabeça causadas pela prática de empinar a moto é seguir algumas dicas importantes.

Primeiramente, é essencial conhecer e respeitar as leis de trânsito, e evitar qualquer tipo de manobra ilegal.

Além disso, é fundamental sempre utilizar equipamentos de segurança, como capacete, luvas e botas adequadas.

Por fim, é importante buscar diversão e adrenalina de maneira segura e responsável, como praticar esportes radicais em locais apropriados e com supervisão adequada.

Lembre-se: a diversão pode ser saudável com segurança e consciência!

Agora que você já sabe tudo sobre que empinar moto na rua pode doer no bolso, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!