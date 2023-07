Cuidado, motorista! Molhar pedestre em dia de chuva pode gerar multa, veja detalhes

Molhar pedestre em dia de chuva pode gerar multa alta. No entanto, nem todos os motoristas e nem os próprios pedestres têm consciência disso.

Entretanto, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) possui uma cláusula que trata desse assunto. Dessa forma, para que você saiba todas as consequências de molhar pedestre, reunimos algumas das principais informações para te passar. Por isso, acompanhe a leitura até o final e confira!

Molhar pedestre em dia de chuva pode gerar multa, veja detalhes

Em dias chuvosos, os motoristas precisam redobrar a atenção ao dirigir, considerando não apenas a visibilidade reduzida e a pista escorregadia, mas também a segurança dos pedestres. Isso porque, segundo o CTB, os motoristas que usarem o veículo para molhar pedestres, podem levar multa e pontos na CNH.

De acordo com o artigo 171 do Código, os motoristas que cometerem essa infração, podem arcar o valor de R$130,16 e mais 4 pontos na carteira. Aliás, essa medida visa proteger os pedestres contra esse incômodo, que infelizmente é bastante comum.

O que diz a lei?

Ademais, a legislação estabelece que é proibido molhar pedestres nas vias públicas, especialmente em dias de chuva. Dessa forma, os motoristas têm a obrigação de reduzir a velocidade ao passar por poças d’água e evitar causar desconforto aos pedestres.

Embora a responsabilidade pela segurança no trânsito seja compartilhada entre pedestres e motoristas, é importante destacar que o ato de molhar pedestres é uma conduta inadequada e causa transtornos para aqueles que estão a pé.

Contudo, os pedestres também devem ter cuidado ao atravessar ruas e avenidas, agindo em conformidade com as leis de trânsito e utilizando as faixas e passarelas disponíveis.

Como evitar multas por molhar pedestres?

Para evitar multas e pontos na carteira, os motoristas podem adotar algumas medidas simples. Reduzir a velocidade ao passar por poças d’água é uma atitude fundamental.

Uma vez que, ao passar mais rápido, a quantidade de água jogada contra o pedestre aumenta consideravelmente. Além disso, recomenda-se manter uma distância segura do meio-fio e evitar dirigir próximo a áreas com grande concentração de pedestres.

Como o pedestre pode denunciar o motorista?

Finalmente, caso o pedestre passe por essa situação, deve denunciar o motorista. Contudo, realizar essa denúncia pode ser uma tarefa complicada, visto que normalmente, a autuação acontece quando um agente de trânsito não presencia o motorista cometendo essa infração.

No entanto, existem alternativas para que o pedestre possa denunciar o motorista. Uma delas é anotar a placa do veículo envolvido e se dirigir até uma delegacia para registrar a ocorrência. Porém, nesse caso, a obtenção de provas se torna mais difícil.

Desse modo, para ter uma comprovação efetiva em caso de denúncia, é necessário que haja uma câmera próxima ao local do incidente que registre a ação do motorista. Em suma, essa filmagem servirá como prova durante o processo de investigação.

Cabe ressaltar que, assim como em todos os casos de punições de trânsito, o motorista autuado por jogar água no pedestre tem o direito de contestar a autuação.

Veja algumas outras infrações que dão multas mais pesadas, de acordo com o CTB

Ademais, além de estar informado sobre as penalidades por molhar pedestres, também é necessário ter conhecimento de outras autuações para evitar problemas ao dirigir.

De acordo com o CTB dentre as infrações que resultam em multas mais pesadas destacam-se algumas que colocam a vida de outras pessoas em risco. Assim sendo, as multas que têm valores mais altos, geralmente se relacionam a excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens perigosas.

Excesso de velocidade

Infelizmente, o excesso de velocidade é uma atitude comum no trânsito e acarreta graves consequências. Isso porque, quanto maior a velocidade, menor é o tempo de reação em caso de imprevistos. Por isso, a multa para esse tipo de infração é de até R$880,41, dependendo do grau.

Ultrapassagem em locais proibidos

Ademais, dentre as 3 infrações mais comuns e geram multas mais pesadas segundo o CTB, também está a ultrapassagem em locais proibidos. Essa pratica coloca em risco a vida de todas as pessoas envolvidas durante a infração. Dessa maneira, a multa prevista é de R$293,47, e ainda pode ser multiplicada, dependendo da infração. Além disso, o motorista ainda tem 7 pontos adicionados em sua CNH.

Embriaguez ao volante

Por fim, a embriaguez ao volante também é uma conduta perigosa e irresponsável que, segundo o CTB, pode resultar em multas de até R$2.934,70. Isso ocorre porque dirigir sob influência de álcool ou drogas pode causar acidentes graves e até mesmo fatais.

Agora que você já sabe o que acontece se molhar pedestre e mais algumas informações sobre as regras do CTB, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto.