Cuidado, motorista! O estepe do carro pode gerar multa, veja detalhes

O estepe do carro é um assunto que está gerando polêmica entre os proprietários de veículos do Rio de Janeiro. Isso porque, recentemente, estão circulando nas redes sociais vários vídeos acusando o órgão de fiscalização de autuar e remover veículos que estejam com o estepe vencido. Mas afinal, o estepe do carro pode gerar multa? Para que você possa obter a resposta para essa e outras perguntas sobre o estepe do carro, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar.

O que a lei diz sobre o estepe do carro?

Conforme mencionado acima, o estepe do carro está gerando muitas polêmicas dentre os motoristas do Rio de Janeiro, visto que as autoridades estão fiscalizando e multando os proprietários de veículos que estão com este item desregular. Dessa forma, é importante entender o que a legislação de trânsito vigente diz sobre esse tema, a fim de evitar esse tipo de transtorno.

Assim sendo, a Resolução CONTRAN n.º 913, de 28/03/2022, dispõe sobre o uso de pneus em veículos automotores. De acordo com essa norma, a circulação de veículos equipados com pneus cujo desgaste da banda de rodagem tenha atingido os indicadores, ou cuja profundidade remanescente da banda de rodagem seja inferior a 1,6 mm, conforme indicado pelo TWI (Tread Wear Indicator) está proibida.

Além disso, a resolução ainda destaca a importância de que, quando no mesmo eixo e simetricamente montados, os pneus sejam de idêntica construção, mesmo tamanho, mesma carga e sejam montados em aros de dimensões iguais, permitindo-se a assimetria apenas nos casos de troca de roda de reserva em emergências.

Estepe do carro pode gerar multas: veja detalhes

Como visto, os motoristas do Rio estão sob alerta por conta dos vídeos que estão circulando nas redes sociais. Segundo as informações dispostas nesses vídeos, durante as blitz, o agente fiscal confere não apenas os pneus em uso, mas também o pneu do estepe dos condutores.

Ademais, se o pneu do estepe estiver com mais de 5 anos de fabricação, o motorista a autoridade aplica multa, pontos na CNH e, em alguns casos mais graves, há até a retenção do veículo.

Quais são os riscos de circular com os pneus do carro vencidos?

Bem como todos já devem saber, as resoluções e regras de trânsito existem para garantir a segurança de todos. Sendo assim, a utilização de pneus vencidos ou desgastados representa um risco para a segurança nas estradas. Isso porque, a banda de rodagem é responsável pelo contato do pneu com o solo. Dessa maneira, quando essa parte se desgasta, há uma perda significativa de aderência ao piso, aumentando o risco de aquaplanagem e dificulta a frenagem adequada.

Além disso, pneus desgastados podem causar problemas de estabilidade e afetar a dirigibilidade do veículo.



Portanto, a Resolução CONTRAN n.º 913, de 28/03/2022, foi criada com o intuito de assegurar que todos os motoristas estejam com os pneus aptos para circular nas rodovias e avenidas. Sem haver risco de acidentes.

Como verificar a validade dos pneus e do estepe do carro?

Para evitar surpresas desagradáveis durante uma fiscalização, é essencial verificar periodicamente a validade do pneu do estepe. Contudo, nem todos sabem como fazer isso.

Assim sendo, para verificar a validade dos pneus e do estepe do carro, você pode buscar as informações na lateral do pneu.

A maioria dos pneus contém a indicação do mês e do ano de fabricação nessa área.

Ademais, como já dito, a validade de cada um é de 5 anos. Desse modo, caso esteja próximo da data de vencimento, é recomendável substituí-lo o mais rápido possível.

Além disso, mesmo que os pneus não estejam próximos da validade, mas estiverem desgastados, é aconselhável fazer a troca, a fim de evitar problemas futuros.

Confira algumas dicas para a manutenção do pneu do estepe:

Por fim, além de estar atento à validade do pneu do estepe, é importante realizar uma manutenção regular para garantir sua eficácia em uma eventual necessidade. Isso inclui verificar periodicamente a pressão do pneu do estepe, garantindo que esteja sempre adequada. Além disso, também é importante inspecionar o estado geral do pneu, para verificar se não há cortes, deformações ou sinais de desgaste excessivo.

Lembre-se: sua segurança e a dos demais motoristas estão em jogo. Não deixe o estepe do carro fora dos cuidados necessários!

