Cúpula Florentino-Ancelotti: Brasil, mudança de sistema, transferências…

Carlos Ancelotti e Real Madrid estão de volta ao trabalho e o fazem com muitos jogadores ainda de férias, por isso começam com o Castilla e pretendem realizar os primeiros treinos da temporada com um número mínimo de jogadores.

O técnico italiano tem muitas incertezas para esclarecer, a começar pela tática, como posicionar os novos jogadores e, principalmente, como compensar a ausência de Karim Benzemajogador fundamental nas últimas temporadas.

Como de costume, ao mesmo tempo que os trabalhos começam, o presidente do clube Florentino Pérez e gerente geral Jose Angel Sanches vai se encontrar com Carlos Ancelotti para discutir todas as questões pendentes.

Isso inclui finalizar o planejamento da pré-temporada e falar sobre o elenco atual em termos de possíveis saídas e a possibilidade de novas contratações.

Desta vez, haverá outro assunto que não é comum neste tipo de encontro e que não é outro senão o assunto da Seleção Brasileira.

Ancelotti sabe do interesse do Brasil em contratá-lo e até Ednaldo Rodrigues entrou em contato com Valdebebas para comentar a situação.

O que eles não esperavam era o anúncio oficial da chegada do italiano ao banco do Brasil no dia 30 de junho.

Em vez de gostar ou não gostar, pode ter criado um pouco de incerteza em torno do treinador.

Por isso Ancelotti quer esclarecer tudo e deixar claro que sua prioridade absoluta em todos os momentos é com o Real Madrid.

O diálogo entre o clube e o treinador é constante, mas a verdade é que o distanciamento causado pelas férias e os comentários do presidente do CFB podem ter desconcertado mais do que uma pessoa.

Nada melhor do que conversar e resolver possíveis tensões.

Modo de jogar

Em termos de estilo de jogo, a configuração do plantel mudou e Ancelotti vai optar por uma mudança clara na forma, com uma formação de diamantes no meio-campo como ponto de partida.

Bellingham no ápice, com Rodrigo e Vinícius no ataque. Essa mudança é mais necessária do que nunca.

Para tal, apresentará um quarto meio-campista, a posição mais estocada do plantel.

Com Joselu em campo, a formação voltará ao tradicional 4-3-3.

A chegada de Arda Guler abre mais possibilidades no ataque, já que chega inicialmente para agregar ao setor ofensivo da equipe, e não como meio-campista.

O tempo e a adaptação ditarão o seu envolvimento e presença na equipa.

Asensio, Hazard, Mariano e Benzema partiu, enquanto Brahim, Joselu e Arda Guler chegaram.

Em tese, ainda falta uma vaga, que é a grande questão a ser respondida nas próximas semanas. Seja com um No.9 ou com a já mencionada assinatura de Mbappé.

Fran Garcia parece destinado a desempenhar um papel mais importante do que alguns pensavam. duvidas sobre MendyO futuro ainda está sobre a mesa.

Três pré-épocas consecutivas

Carlos Ancelotti inicia sua quinta pré-temporada no Real Madrida terceira consecutiva.

Em sua longa carreira de treinador, que já dura 28 anos desde que começou em julho de 1995 no Reggianaapenas durante seu tempo em Milão ele teve três temporadas consecutivas no comando de um clube. No total, sete seguidos.

Durante o resto de sua carreira, ele nunca conseguiu juntar os três consecutivos.