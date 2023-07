Cursinho pré-vestibular gratuito encerra inscrições

O período de inscrição para o Cursinho Pré-Vestibular gratuito ofertado pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) de Blumenau chega ao fim nesta quinta-feira, dia 13 de julho. Portanto, os interessados poderão se inscrever até as 23h59 de amanhã (horário de Brasília).

As inscrições para o Pré-UFSC 2023 são gratuitas. O cursinho é exclusivo para estudantes de escolas públicas e tem como objetivo preparar esses estudantes para o Vestibular da UFSC e também para demais exames que possibilitam o ingresso ao ensino superior, como o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Pré-UFSC 2023: Como se inscrever?

As inscrições para o Pré-UFSC 2023 estão sendo recebidas de forma virtual. De acordo com as orientações do cursinho, para se inscreve, os interessados devem preencher este formulário eletrônico dentro do prazo estabelecido.

Segundo as regras divulgadas pela coordenação do cursinho, poderão se inscrever no Pré-UFSC 2023 os estudantes que cursaram ou estão terminando o Ensino Médio ou técnico em escolas públicas de Santa Catarina (Blumenau e região). Também é pré-requisito para participar do pré-vestibular da UFSC não estar matriculado em cursinho preparatório particular para vestibular.

Não será permitida a participação de estudantes de escolas particulares, mesmo que tenham bolsa integral. O mesmo vale para estudantes que façam cursinho pré-vestibular privado.







Você também pode gostar:

Resultado e aulas

O Pré-UFSC publicará o resultado dessa seleção, com a lista de aprovados, está no dia 27 de julho, a partir das 15h. A partir dessa data, a equipe do cursinho entrará em contato com os selecionados para agendar as matrículas.

Ainda segundo o cronograma, as aulas do cursinho Pré-UFSC de Blumenau terão início no dia 12 de agosto. Os estudantes terão aulas no período matutino de conteúdos que cairão no Vestibular da UFSC 2024 e no Enem 2023.

Além das aulas, o Pré-UFSC 2023 oferecerá aos alunos diversas outras atividades como simulados, oficinas de orientação profissional e oficinas de leitura, interpretação e produção de texto. O cursinho também disponibilizará material didático próprio e monitoria para que os alunos possam esclarecer dúvidas.

Acesse o site do Pré-UFSC Blumenau para mais detalhes.

Vestibular UFSC 2024

A UFSC já divulgou as principais datas do Vestibular 2024. De acordo com a Coperve, as inscrições para essa edição do processo seletivo serão abertas em setembro deste ano.

A UFSC tradicionalmente aplica as provas do seu vestibular em uma única etapa. A aplicação das provas do Vestibular 2024 está marcada para os dias 9 e 10 de dezembro de 2023. Os candidatos responderão a uma prova objetiva sobre conteúdos referentes aos componentes curriculares do Ensino Médio, além de uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Obras literárias

A universidade também já divulgou a lista de obras literárias cuja leitura é recomendada para o Vestibular 2024. Confira a seguir a relação de obras obrigatórias!

Úrsula – romance de Maria Firmina dos Reis;

– romance de Maria Firmina dos Reis; Torto Arado – romance de Itamar Vieira Júnior;

– romance de Itamar Vieira Júnior; A alma encantadora da ruas – crônicas de João do Rio;

– crônicas de João do Rio; Velhos – contos de Alê Motta;

contos de Alê Motta; O ano em que meus pais saíram de férias – roteiro de Cláudio Galperin, Cao Hamburguer, Bráulio Mantovani e Anna Muylaert;

roteiro de Cláudio Galperin, Cao Hamburguer, Bráulio Mantovani e Anna Muylaert; O mez da gippe – romace experimental de Valêncio Xavier.

Além de publicar a lista de obras, a Coperve divulgou observações importantes quanto ao estudo dessas obras para o Vestibular. A Comissão recomenda a leitura integral das obras e informa que o conhecimento dessas obras supõe capacidade de análise e interpretação de textos, bem como o reconhecimento de aspectos próprios aos diferentes gêneros. A Coperve ressalta ainda que é necessário conhecer também o contexto histórico, social, cultural e estético de cada obra.

Leia também Uerj abriu o período de inscrição para o 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2024; saiba mais.