Cursinho preparatório para o ENEM 2023 gratuito em Palmas abre inscrições

A Prefeitura de Palmas, através da Fundação Municipal da Juventude, abriu nesta quinta-feira, dia 13 de julho, o período de inscrição para o Processo Seletivo do Vem Enem 2023 – Pré-Vestibular, que visa a seleção de alunos para cursinho preparatório para o Enem.

O cursinho é voltado para estudantes de baixa renda que são residentes de Palmas. De acordo com o edital, a oferta total para essa edição do programa é de 700 vagas, sendo 320 vagas para o curso presencial e 380 vagas na modalidade on-line.

Vem Enem 2023: Inscrições

De acordo com o edital do Processo Seletivo, o período de inscrição para o Vem Enem 2023 segue aberto até o dia 24 de julho. Ainda conforme indicado no edital, poderão concorrer às vagas ofertadas pelo cursinho estudantes que residem em Palmas e que:

Concluíram o ensino médio em escola da rede pública;

Estão cursando o ensino médio em rede privada, com bolsa de estudos de 100% do valor da mensalidade; ou

Estão cursando o terceiro ano do ensino médio prioritariamente em escola pública ou privada com bolsa integral no Município de Palmas.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de forma presencial, com a entrega dos documentos listados no edital, na sede da Fundação Municipal da Juventude de Palmas, situada na Arse 42, Avenida 4, Parque Cesamar, no período das 13h às 19h.



Documentos solicitados

Nesse sentido, para se inscrever, o candidato deverá entregar em um envelope lacrado na sede da FJP:

Formulário de inscrição preenchido (anexo I do edital);

Cópia de documento oficial de identificação e cópia da inscrição no CPF (Cadastro de Pessoa Física);

Cópia da Carteira de Reservista para os candidatos do sexo masculino;

Cópia do comprovante de residência ou do contrato de locação de imóvel, em caso de imóvel alugado. Se o comprovante ou contrato de locação de imóvel não estiver no nome do candidato, o mesmo deverá fazer uma declaração de próprio punho explicando a situação;

Cópia do último comprovante de votação para maiores de 18 anos;

Cópia do último comprovante de renda familiar;

Cópia do comprovante de escolaridade: certificado ou declaração do ensino médio, ou de conclusão do ensino médio;

Em caso de participação em Programa Social o inscrito deverá apresentar declaração de benefício ou comprovante de participação.

Resultado e aulas

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado preliminar do Processo Seletivo Vem Enem 2023 está prevista para o dia 27 de julho. Já o resultado final, com a lista de selecionados para participar do curso, está previsto para o dia 2 de agosto.

Conforme as orientações da Fundação, o início das aulas do cursinho preparatório para o Enem está marcado para o dia 9 de agosto às 19h para todas as turmas e modalidades. Os alunos terão aulas de disciplinas que serão cobradas no Enem 2023.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) consiste em um exame de amplitude nacional promovido pelo Ministério da Educação (MEC), através do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). O exame proporciona o ingresso de jovens estudantes no ensino superior.

Além das universidade que realizam processos seletivos usando as notas do Enem para fins de classificação, o Governo Federal promove três grandes programas de acesso ao ensino superior que usam as notas do Enem: SiSU, ProUni e Fies.

Nesse sentido, com o cursinho pré-vestibular gratuito, a Fundação Municipal da Juventude busca promover o ingresso de estudantes de baixa renda através do Enem e outros vestibulares.

Acesse o edital do Vem Enem na íntegra para mais informações.

