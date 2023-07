Daikin Brasil ABRE VAGAS no Sudeste do país

A Daikin Brasil, empresa que faz parte da multinacional japonesa líder mundial em sistemas de ar-condicionado para uso residencial, comercial e industrial, está procurando mais pessoas para compor o seu quadro de colaboradores no país. Assim, se você está em busca de uma recolocação, vale a pena consultar a lista de vagas abertas:

Analista Contábil – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Planejamento de Importação Jr. – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Administrativo (DAV) – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos | Brasil – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Técnico (a) de Refrigeração e Climatização (Interior SP) – Campinas – SP – Efetivo: Atendimento técnico em campo. Realizar inspeção, manutenção preventiva, manutenção corretiva, partida inicial em sistemas de climatização e refrigeração da Daikin.

Daikin Brasil é referência no ramo de ar condicionados. Foto: Divulgação.

Mais sobre a Daikin Brasil

Sobre a Daikin, é interessante frisar que a marca nasceu em 1924, e está presente em mais de 160 países com mais de 80.000 funcionários e mais de 100 centros de produção. No Brasil, está presente com sua linha de produtos há mais de 10 anos no Brasil. Isto é, a partir de abril de 2011, passou a atuar com equipe própria no Brasil.

Além disso, vale destacar que a Daikin possui, para atender nossos clientes e usuários, uma grande equipe sediada em nossos escritórios de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE) e Porto Alegre (RS), sem falar dos colaboradores do parque fabril localizado em Manaus (AM).

Como enviar o currículo?

Como você já pôde ver a lista de cargos, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não fique aí parado (a) e fique sabendo das principais notícias do país e das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil aqui no Notícias Concursos!