Dak Prescott considerado um grande líder pelo ex-coordenador ofensivo do Dallas Cowboys

Emesmo que ele ainda não tenha vencido um Super Bowl, Dak Prescott tem todo o respeito e admiração de companheiros de equipe e comissão técnica dentro do Dallas Cowboys. Os fãs podem ser tão ambivalentes quanto quiserem, mas Dak se preocupa muito mais com a forma como seus colegas o percebem do que com qualquer outra coisa. Ex-QB e ex-coordenador ofensivo dos Cowboys Kellen Mooreconversou com The Season com Pedro Schrager. Acontece que ele viu imediatamente o quão importante Prescott seria para a organização simplesmente observando sua ética de trabalho. Prescott é exatamente o tipo de líder que chega primeiro e sai do local depois que todos os outros o fazem. Essa dedicação é o que torna os jogadores excelentes, e Dak está bem ciente disso.

A incrível ética de trabalho de Dak Prescott

Moore também era zagueiro quando Dak Prescott chegou, mas sofreu uma lesão que o obrigou a se aposentar precocemente. Ele foi o coordenador ofensivo dos Cowboys até 2022, quando o Los Angeles Chargers o contratou para a mesma posição. Isto é o que Moore disse: “Eu ainda estava recebendo muitas repetições como o número 2 na época. Eu tenho um acordo estranho no campo de treinamento em Oxnard, no quarto dia: um atacante de linha é empurrado para trás e cai para trás no meu perna, quebrei meu tornozelo. Então voltei para Dallas e fiz uma cirurgia. Sentado lá no sofá, só me lembro de assistir, porque Tony estava sentindo algum tipo de coisa de manutenção naquele ponto já com suas costas.

“Então Dak estava fazendo uma tonelada de repetições na prática, basicamente 1s, 2s e 3s. Eles jogaram aquele primeiro jogo contra o Rams na pré-temporada, a primeira temporada no LA Coliseum. Foi incrível. A próxima semana é em Seattle, e é aí que as costas de Tony saem. Dak rola lá e negocia novamente. Certamente no fundo de sua mente como um competidor, você está tipo, ‘Cara, havia uma chance aqui, e eu perdi o barco.’ Há um lado competitivo de você que é desafiado por isso, mas todas as coisas acontecem por uma razão. A, descobrimos que Dak era muito, muito bom. Estou feliz por isso.