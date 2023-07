Dak Prescott dispara de volta: ‘Sem mais interceptações de dois dígitos’ proclama o quarterback do Cowboys

Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott fez uma promessa ousada em relação ao seu desempenho na próxima temporada de 2023, prometendo ter mais cuidado com a bola e evitar interceptações. Na última temporada, Prescott liderou a liga em interceptações com 15 escolhas, apesar de ter disputado apenas 12 partidas. No entanto, ele acredita que com o treinador Mike McCarthy chamando jogadas, as interceptações não serão um problema.

Durante uma entrevista coletiva na segunda-feira, Prescott expressou confiança no ataque e na compreensão dos wide receivers sobre seus papéis, graças à orientação de McCarthy. Ele elogiou a capacidade de McCarthy de colocar os receptores na posição certa, afirmando: “Mike faz um trabalho incrível com esses caras. Eles sabem onde estar e por que estar quando estão sendo observados. Isso vai ser um grande salto.”

Prescott ignora as críticas sobre suas interceptações: estou na próxima jogadaPA

Além disso, Prescott fez uma declaração ousada, afirmando: “Não terei 10 interceptações este ano.” Embora as interceptações não tenham sido uma preocupação significativa ao longo da carreira de Prescott, ele se tornou mais propenso a interceptações nos últimos anos. Em três de suas últimas quatro temporadas, ele teve 10 ou mais interceptações. A única exceção foi em 2020, quando ele disputou apenas cinco jogos, mas se tivesse continuado jogando, provavelmente teria atingido a marca de dois dígitos.

A citação que ganhou atenção nacional veio de uma entrevista Prescott deu aos repórteres em seu acampamento anual para jovens em 8 de julho. No entanto, os Cowboys mais tarde contestaram a citação específica publicada por Gabriel Trevino do Fort Worth Star-Telegram em seu site. A mensagem pretendida por Prescott era que a química aprimorada com seus receptores levaria a menos interceptações, principalmente aquelas resultantes de desvios.

Dak refere-se a interceptações ‘informadas’

Prescott reconheceu que algumas de suas interceptações na última temporada foram devido a seus alvos não conseguirem fazer a recepção, incluindo uma pick-six contra o Jaguars. Ele esclareceu que não culpou os receptores e elogiou McCarthy por seu trabalho com eles, enfatizando a importância de sua conexão aprimorada.

Apesar da controvérsia em torno da citação incorreta, fica claro que Prescott pretende reduzir suas interceptações nesta temporada. Ao longo de suas seis temporadas, ele alcançou interceptações de dois dígitos em quatro delas. A exceção ocorreu em seu ano de estreia, quando ele lançou apenas quatro interceptações enquanto liderava os Cowboys para um recorde de 13-3, e em 2018, quando ganhou uma seleção do Pro Bowl pela última vez, lançando oito interceptações.

À medida que a próxima temporada se aproxima, a determinação de Prescott em limitar as interceptações serve como um objetivo pessoal, quer a citação tenha sido relatada com precisão ou não.