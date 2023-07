Dalai Lama completa 86 anos com bom humor e deixa suas polêmicas para trás: mal pareço ter 50

Tele Dalai Lama comemorou seu 88º aniversário na quinta-feira, enquanto centenas de seus apoiadores e tibetanos exilados lotavam seu quartel-general indiano em Dharamsala.

Os artistas tocaram músicas tradicionais de boas-vindas quando o líder espiritual tibetano chegou em sua van móvel aberta para presidir as celebrações no pátio do Templo de Tsuglakhang, enfeitado com bandeiras e retratos tibetanos e budistas.

“Estamos comemorando meu aniversário de 88 anos, mas olhe para mim, pareço ter apenas 50 anos”, disse o Dalai Lama, sorrindo.

Ele fez a cidade montanhosa de Dharmsala seu quartel-general desde que fugiu do Tibete após um levante fracassado contra o domínio chinês em 1959. A Índia considera o Tibete parte da China, embora hospede exilados tibetanos.

Dalai Lama no centro da polêmica mais uma vez, desta vez com uma jovem

O Dalai Lama nega ser um separatista e diz que apenas defende autonomia substancial e proteção da cultura budista nativa do Tibete.

Em abril, o Dalai Lama enfrentou críticas generalizadas depois que um vídeo que circulou online o mostrou beijando um menino na boca e dizendo “chupe minha língua”. A filmagem desencadeou uma reação online com usuários de mídia social condenando seu comportamento como inapropriado.

O Dalai Lama mais tarde se desculpou em um comunicado publicado em seu site oficial. Ele disse que lamenta o incidente e deseja “pedir desculpas ao menino e sua família, bem como a seus muitos amigos em todo o mundo, pela dor que suas palavras podem ter causado”.