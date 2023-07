Dallas Cowboys se prepara para ‘punição capital’ após a venda dos Commanders, diz Jerry Jones

Tele Dallas Cowboys proprietário e gerente geral, Jerry Jonesexpressou seu entusiasmo pela venda do Comandantes de Washington, chamando-o de “grande dia para a NFL”, já que o time foi vendido por impressionantes $ 6.050.000.000. No entanto, Jones não resistiu em fazer uma brincadeira com seu rival de longa data.

Durante uma conversa com repórteres, Jones comentou que a mudança de propriedade para Washington é benéfica para a liga. Mas ele não parou por aí. Aproveitando a oportunidade para jogar sombra no ex-proprietário Dan Snyderque iniciou a venda do time, Jones entregou mais um recado a Washington: o Dallas Cowboys estão se preparando para aplicar a ‘punição capital’ depois que a venda dos Comandantes for finalizada.

Os Cowboys, sob a propriedade de Jones, estão indo para o campo de treinamento de 2023 com o objetivo de um tão esperado retorno ao Super Bowl. Foram 28 temporadas notáveis ​​desde sua última aparição no grande jogo.

Com o início da temporada de 2023, os Cowboys encontrarão o novo grupo de proprietários duas vezes por ano, ao dar as boas-vindas ao mais recente grupo de proprietários da NFL.

Snyder escreveu uma última mensagem para os fãs

Snyder, refletindo sobre a conclusão da venda dos Comandantes para o Josh HarrisO grupo de proprietários liderados por um líder, escreveu uma mensagem final por meio de sua esposa Tanya. No comunicado, Snyder expressou parabéns ao Harris Ownership Group por garantir a aprovação unânime da Liga. Ele destacou a conquista da equipe em reunir um grupo de liderança diversificado, com representação substancial de mulheres e grupos sub-representados. Além disso, o mandato de Snyder como proprietário testemunhou a contratação da primeira treinadora negra em tempo integral da NFL.

Expressando imensa gratidão aos fãs dedicados dos Commanders, Snyder reconheceu seu apoio inabalável e paixão pelo time dentro e fora do campo. Ele elogiou os jogadores por sua dedicação, trabalho árduo e busca pela excelência. Snyder também agradeceu ao pessoal dos bastidores que melhorou continuamente a organização.

Snyder e sua esposa, como administradores da franquia histórica nos últimos 25 anos, apreciaram o privilégio e reconheceram sua dedicação contínua a causas próximas a seus corações, como a pesquisa do câncer de mama.

Embora a propriedade de Snyder tenha seus destaques, também foi marcada por controvérsias. Alegações de um ambiente de trabalho hostil, especialmente para mulheres, levaram a equipe a enfrentar uma multa de $ 60 milhões, a maior já cobrada contra um indivíduo na liga, em conexão com o caso do ex-funcionário Tiffani Johnson.