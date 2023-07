Dalvin Cook ofereceu US$ 1 milhão à ex-namorada para retirar as acusações de agressão

Fex-estrela do Minnesota Vikings, running back Dalvin Cook ofereceu US$ 1 milhão a uma ex-namorada para absolvê-lo de irregularidades, embora ela já tivesse jurado abusar das acusações contra ele, de acordo com um documento arquivado no Tribunal Distrital do Condado de Dakota.

De acordo com um processo judicial obtido pelo The Star Tribune, Cook ofereceu quantias de $ 800 mil e $ 1 milhão para sua ex-namorada, Gracelyn Trimblepara barrar o testemunho em seu julgamento e fazer com que ela enviasse uma carta à NFL absolvendo Cook de qualquer delito.

O advogado Daniel Cragg escreveu que a oferta inicial em dinheiro de Cook era “não apenas evidência de um crime”, mas era admissível no julgamento para mostrar que ele tentou persuadir Trimble a cometer perjúrio mudando seu testemunho juramentado.

“Isso não passa no teste do cheiro, e pode e deve ser admissível como evidência da consciência de culpa de Cook”, disse o processo de Cragg. O Star Tribune obteve uma cópia do documento na quinta-feira, horas antes de ser selado pelo juiz do condado de Dakota, Jamie Cork.

Com Cook tentando encontrar um novo time para jogar, isso tornará sua busca por um novo time muito mais difícil.

Dalvin Cook na agência livre

Correndo de volta Dalvin Cook, ex-jogador do Minnesota Vikings atualmente em free agency, não está preocupado em não ter um time ainda. Em entrevista à americana Fox Sports, o atleta ainda disse que o processo tem sido divertido.

“Acho que em todos os níveis fiz a escolha certa quando tive a opção de jogar. O processo é divertido, você aceita. Se você não quer ser desejado pelas pessoas, então algo está errado. Enquanto as pessoas me quiserem, estou bem”, disse Cook.

“Eu sei que estou no lugar certo. Mas passar por esse processo tem sido divertido. Tem sido diferente a cada dia, acordando com uma programação diferente. Apenas curtindo. Eu acho que quando você fala sobre isso, apenas tomando a decisão certa. Eu tenho feito isso a minha vida inteira”, acrescentou o atleta.