Fans e especialistas da NFL estão assistindo com antecipação enquanto aguardam a decisão do agente livre running back Dalvin Cook sobre seu próximo passo na carreira. Cozinhar lançar alguma luz sobre sua situação durante uma conversa sobre O Rico Show de Eisen na segunda-feira.

Em sua aparição no programa, Cozinhar abordou os rumores que circulavam sobre ofertas do Miami Dolphins e a Jatos de Nova York. Ele esclareceu que, ao contrário do que se comenta, não recebeu nenhuma oferta de nenhuma das equipes.

Interessantemente, Cozinhar não descartou a ideia de ingressar na Buffalo Billsum movimento que o uniria com seu irmão mais novo, James Cookno mesmo time.

Dalvin Cook, um top running back com quatro Pro Bowl seleções em seu nome, admitiu que a ideia de dividir um time com seu irmão era intrigante. No entanto, ele expressou preocupação em ofuscar a carreira de seu irmão, afirmando que não quer ser um obstáculo no caminho de seu irmão. Seu irmão, Jamesteve uma temporada de estreia impressionante depois de ser escolhido na segunda rodada do draft do ano anterior, registrando 507 jardas corridas e marcando dois touchdowns.

Dalvin não rejeitou a ideia de se unir a seu irmão mais novo em BuffaloTW @dalvincook

As contas recentemente sofreu um revés com seu especialista em running back e retorno, Nyheim Hines, sofrendo uma lesão no joelho no final da temporada, conforme relatado por Alaina Getzenberg da ESPN. Este infeliz evento poderia potencialmente abrir espaço no Contas‘ lista para ambos os irmãos Cook. Apesar desta oportunidade, Dalvin Cook deu a impressão de que não tem pressa em tomar uma decisão precipitada.

Quando Eisen perguntou sobre uma possível data em que Cozinhar espera assinar com uma equipe, Cozinhar confessou estar indeciso. Ele compartilhou: “Sinceramente, não sei. Todos os dias tenho essa discussão com meu agente, Zac Hiller. Estamos constantemente avaliando nossas opções, perguntando: ‘Qual é a melhor situação possível? Devo assinar agora?’ Definir o curso de ação ideal é difícil no momento, mas tenho fé que, quando a oportunidade perfeita aparecer, vou reconhecê-la e aproveitá-la imediatamente.”