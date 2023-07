Dalvin Cook visita o Jets, recebe elogios dos fãs – o negócio está fechado?

Star correndo de volta Dalvin Cook ainda está disponível na agência gratuita, mas uma visita bem-sucedida ao Jatos de Nova York campo de treinamento neste fim de semana pode selar o acordo quanto ao seu próximo destino.

Cozinhar absorveu as imagens e sons em Florham Park, Nova Jersey no domingo, quando ele visitou o Jatosque estão muito interessados ​​em contratá-lo como o 2023 NFL temporada se aproxima cada vez mais. Os fãs do Jets também parecem concordar com o movimento, já que cantaram o nome do quatro vezes Pro Bowler assim que ele foi visto no treino.

O canto para Cook

O Jatos fiéis começaram a cantar no domingo como Cozinhar fez sua visita às instalações da equipe, já que cresce a empolgação com a possibilidade de ver um Cook-Aaron Rodgers backfield em Estádio MetLife esta estação.

Embora o rival de divisão Miami Dolphins também estão interessados ​​em contratar Cook, o destino preferido do jogador de 27 anos depois de seis anos em Minnesota parece ser Nova Iorque. Se ele decidir se mudar para o Grande maçaCook poderia formar um tandem de corrida emocionante com Breece Hallque se recupera de uma lesão no joelho, mas pode estar pronto para o início da nova temporada.

A longa busca dos Jets por um corredor de elite

Nova Iorqueinteresse de Cozinhar vai além de aproveitar uma “oportunidade de mercado”. O mercado running back pode estar deprimido, mas Cook representa algo que o Jatos não tive em vários anos – produção de ponta no backfield.

O último Jets correndo de volta para correr por pelo menos 1.000 jardas em uma temporada foi Chris Ivoryem 2015. Nas sete temporadas desde então, os Jets tiveram sete jogadores diferentes no final do ano como seu principal lançador.

Nova York teve um jogador correndo para 10 ou mais touchdowns em uma temporada em 2009, quando Thomas Jones socou 14 vezes. Enquanto isso, Cook correu por mais de 1.000 jardas em cada uma de suas quatro temporadas anteriores com o Minnesota Vikingse postou duas temporadas com touchdowns de dois dígitos no solo.