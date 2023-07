Damar Hamlin começa a chorar ao homenagear os funcionários do Buffalo Bills no ESPYs

Momento incrivelmente poderoso nos ESPYs agora … quando Damar Hamlin presenteou os funcionários do Buffalo Bills que salvaram sua vida em janeiro com o Pat Tillman Prêmio por Serviço.

O segurança de 25 anos subiu ao palco e ficou visivelmente emocionado quando um vídeo em homenagem foi reproduzido para a multidão repleta de estrelas presentes … com Hamlin detalhando seu incidente commotio cordis contra o Cincinnati Bengals no Monday Night Football.

“Isso, mais do que qualquer outra coisa, foi o que aprendi com o que aconteceu comigo há 6 meses e meio… que qualquer um de nós, a qualquer momento, é capaz de fazer algo tão incrível quanto salvar uma vida, e viver uma vida a serviço dos outros.”

Após o vídeo, o público aplaudiu Hamlin de pé enquanto ele dava as boas-vindas à equipe no palco para receber o prêmio, que é concedido a figuras do esporte que serviram a outros como Tillman, que morreu enquanto estava no Afeganistão em 2004.