Damian Lillard abala a NBA ao solicitar uma troca do Portland Trail Blazers

Ce disse-lhe o Agência Livre da NBA ia ficar interessante, Damian Lillard apenas tornou tudo muito mais emocionante com as notícias de sábado. De acordo com Shams Charania do AthleticDamian Lillard reuniu-se com o Portland Trail Blazers liderança e saiu dela determinado a deixar a equipe. Na manhã de sábado, foi anunciado que Dame pediu oficialmente uma troca, pois está procurando um time que possa pelo menos lhe dar uma chance de ganhar um título da NBA. O Portland Trail Blazers sentiu que ganhou na loteria quando o selecionado Damian Lillard como a sexta escolha geral durante o Draft da NBA de 2012. Desde então, já se passaram 11 anos de magia Lillard, mas nenhum resultado coletivo.

nós vimos Damian Lillard perdeu 60 pontos várias vezes e 71 pontos em um único jogo na última temporada. No entanto, o Portland Trail Blazers não foram capazes de cercá-lo com o talento necessário que ele provavelmente merece. Lillard deu aos Blazers tempo suficiente para montar uma equipe competitiva, mas aos 32 anos, suas chances de ganhar um anel estão desaparecendo rapidamente. Quando ele se sentou com a liderança da equipe para falar sobre o futuro, Damian Lillard queria que eles lhe dessem garantias de recém-chegados que poderiam ajudá-los a competir por troféus se ele assinasse um novo contrato. Isso obviamente não aconteceu e esta decisão está causando um efeito cascata em toda a liga.

Quais equipes da NBA poderiam contratar Damian Lillard?

Agora que sabemos Damian Lillard tem que sair, Charânia também relata que há duas equipes que têm a melhor oportunidade de trocar pela estrela. Um deles são os Brooklyn Nets, eles estão procurando uma nova estrela depois que três deles saíram na última temporada. Mas a outra opção parece ser a mais plausível para Lillard, é nada menos que Miami Heat de Jimmy Butler. Esse é exatamente o tipo de equipe que Damian Lillard pode confiar para levá-lo às finais da NBA em breve. Nas últimas quatro temporadas, já chegaram a dois Finais da NBA. É verdade que eles perderam os dois, mas não tinham alguém como Lillard, pois Butler basicamente confrontou as duas séries por conta própria. Onde você gostaria de ver Damian Lillard jogar a seguir?