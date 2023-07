Dan Hooker não se arrepende da acusação de Islam Makhachev: ‘OJ Simpson está andando por aí, entende o que quero dizer?’

De acordo com Dan Hooker, os melhores do City Kickboxing ainda estavam pensando na melhor forma de responder às informações que eles acreditavam implicar Islam Makhachev em trapaça no UFC 284.

Então Hooker pegou seu telefone. Acontece que foi muito fácil chamar a atenção do mundo inteiro sobre uma acusação de reidratação intravenosa ilegal pelo campeão dos leves do UFC. No final das contas, porém, a acusação criou mais confusão e não mudou o resultado oficial de Makhachev, que derrotou o companheiro de equipe de Hooker, o campeão dos penas do UFC Alexander Volkanovski no pay-per-view de fevereiro.

“Acho que lá fora quem quer que seja a enfermeira entrou em contato com nossa equipe, e isso foi como dar uma volta em nossa equipe”, disse Hooker na quarta-feira em A Hora do MMA. “[Alexander Volkanovski] é apenas o cara mais legal do mundo, você sabe o que quero dizer? Ele não vai chegar lá e falar nada. Mesmo o pensamento de Eugene, ‘Como devemos abordar isso?’

“Eu disse: ‘Esperem minhas cervejas, rapazes, vou mostrar a vocês como isso é feito. Eu sei como fazer as pessoas irem.’”

Com uma série de tweets inflamados, Hooker alegou que Makhachev contratou uma enfermeira para reidratá-lo por via intravenosa, uma prática ilegal desde 2015 sem isenção de uso terapêutico ou “determinada como clinicamente justificada e dentro do padrão de atendimento por um médico licenciado e administrado por um profissional médico licenciado”, de acordo com o parceiro antidoping do UFC, a US Anti-Doping Agency. Em 2019, o padrão foi alterado de uma proibição quase total para permitir IVs medicamente justificados.

O empresário de Makhachev, Ali Abdelaziz, respondeu aos tweets de Hooker em uma mensagem de sua autoria rapidamente apagada que dizia “qualquer lutador sob a bandeira do UFC pode tomar 2-3 litros de IV, desde que seja feito por uma enfermeira ou profissional”.

A Combat Sport Commission of Western Australia, que regulamentou o UFC 284, não permite a reidratação intravenosa, mas em um comunicado, disse que a comissão não tinha “provas conclusivas” de que alguma de suas regras foi quebrada.

Makhachev se recusou a comentar as alegações de Hooker, dizendo a um meio de comunicação russo que “alguns lutadores estão tentando forçar essa narrativa, mas o UFC e a USADA não têm problemas comigo”.

Nenhuma ação disciplinar foi iniciada contra Makhachev pelo UFC, USADA ou pela comissão atlética australiana. Apesar disso, Hooker ainda acredita que o campeão dos leves quebrou as regras, mesmo sem querer.

“Definitivamente há algo lá, você sabe o que quero dizer? Só porque você não tem… eu não sei o que está acontecendo nos bastidores, ou porque não é por isso que não foi mais longe”, disse ele. “Talvez eles não tivessem a evidência para passar a linha. Mas… onde há fumaça, há fogo. OJ Simpson está andando por aí, você sabe o que quero dizer? Você o convidaria para o churrasco da sua família? Provavelmente não.

“Na minha opinião, Islam Makhachev tomou um IV. Essa é, tipo, a minha opinião. Eu sinto que potencialmente pode ter sido como um mal-entendido genuíno das regras. Vimos como minha explosão, e depois o esclarecimento da USADA e depois a reação, ainda há muitos mal-entendidos sobre a regra real. Eu não poderia nem dizer a você a regra real lá.

“Então a USADA disse que está tudo bem se você conseguir uma enfermeira para fazer isso. Mas então, como a maioria das comissões, tudo se resume a uma comissão local. Obviamente não é permitido na Austrália, mas… diz se você conseguir a aprovação da comissão. Quantas comissões estão aprovando o uso IV ou quem recebeu [one]? Sinto que ainda não há um esclarecimento real sobre o assunto.

“Mas sim, agora em retrospectiva, eu acredito que foi realmente uma coisa maliciosa de trapaça? Acho que pode ter sido apenas um mal-entendido da decisão real, porque não está claro. Como se a USADA dissesse que algo está bem, a maioria das pessoas simplesmente pensa que está tudo bem.

Mais tarde, Hooker afirmou que a agência antidoping o estava punindo por se manifestar, testando-o com mais frequência. Ele também esperava que o UFC o punisse por criar tanto rebuliço. Mas perguntado na quarta-feira se isso havia acontecido, ele não tinha certeza.

“Eu não posso te dizer isso”, disse ele. “Se eu não tivesse dito o que disse, alguém saberia o que aconteceu. Além de gostar de deixar mensagens subliminares no [Ariel] Helwani show, acho que ninguém saberia o que estava acontecendo. Então me arrependo de ter dito isso? Não tem jeito.

“Se você está enfrentando meu time, se você está competindo contra meu time, e você está fazendo algo errado, e eu descobrir sobre isso, vou colocá-lo em uma explosão. Sou incrivelmente defensivo em relação ao meu time. Você pode me atacar o quanto quiser. As pessoas podem dizer o que quiserem sobre mim, ou fazer o que quiserem sobre mim. Mas se você for atrás do meu time, eu serei o primeiro a tentar.