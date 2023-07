Dan Hooker passou por duas cirurgias, revela quando quebrou o braço durante a luta de Jalin Turner

Dan Hooker lutou com um braço quebrado por quase dois rounds completos para fazer o trabalho contra Jalin Turner no UFC 290, mas foi preciso um replay para descobrir exatamente quando sua lesão ocorreu.

Hooker disse na segunda-feira A Hora do MMA que ele voltou e assistiu à luta depois, e foi quando testemunhou um chute de Turner no primeiro round que provavelmente fraturou um osso do pulso. Alguns minutos depois, o nativo da Nova Zelândia de 33 anos definitivamente sabia que algo estava terrivelmente errado, embora ele nunca tenha pensado em encontrar uma maneira de sair da luta.

“Voltei e assisti e acho que foi um processo um pouco lento”, disse Hooker em A Hora do MMA. “Acho que foi um chute frontal no primeiro round que acho que pode ter quebrado um pouco. Se você olhar para ele, assim que a segunda rodada começa, eu olho para o meu braço porque não está respondendo do jeito que eu quero, e então na segunda [round]ele acerta mais alguns chutes e acho que isso quebra.

“Eu definitivamente senti isso no segundo. Eu estava tipo, ‘Algo está acontecendo aqui’. Eu não conseguia sentir minha mão direita, e então não foi até o terceiro round, eu o derrubei e tentei finalizá-lo, eu estava seguindo com socos, e foi um soco e eu fiquei tipo, ‘eu’ Vou jogar minha mão direita de qualquer maneira.’ Eu joguei minha direita e senti que ela saiu completamente do lugar. Todo o meu braço direito simplesmente morreu. Não é assim que eu queria vencer. Eu estava apenas controlando-o por cima com meu cotovelo direito e apenas ficando por cima socando-o com minha mão esquerda.

Um dos golpes mais significativos da luta veio quando Turner lançou um chute na cabeça no início do segundo assalto que ricocheteou no rosto de Hooker.

Apesar do tiro cair limpo, Hooker sobreviveu ao ataque subsequente e realmente virou a mesa ao machucar Turner momentos depois, o que quase levou a uma finalização assim que o round chegou ao fim. Essa sequência final, juntamente com seu desempenho na terceira rodada, convenceu Hooker de que ele fez o suficiente para garantir a vitória, independentemente do fato de ter passado quase 10 minutos competindo com apenas um braço totalmente capaz.

“No segundo assalto, ele me deu um chute na cabeça – eu gostaria de colocar minha mão lá, mas simplesmente não fez o que foi dito”, disse Hooker. “Eu machuquei ele no final daquele round e finalizei com o mata-leão amarrado. Então essa é uma sequência de final de luta no segundo round.

“Terceiro round, eu estava machucando-o nos pés e depois controlando-o no chão. É muito difícil argumentar contra isso. Eu estava bastante confiante. Eu estava confiante de que tinha feito o trabalho.”

Mesmo com o braço quebrado, Hooker chegou mais perto de finalizar a luta com sua tentativa de finalização no segundo round, porém não o desanimou por não ter conseguido afastar Turner.

“Isso foi praticamente um embrulho”, disse Hooker. “Isso foi profundo, mas não é algo que você possa pensar mentalmente, ‘Essa foi a minha chance!’ eu não estava sentindo nada [like] essa foi minha única oportunidade. Temos mais cinco minutos, então vamos trazê-lo aqui.

Hooker está agora em uma seqüência de duas vitórias consecutivas após sua atuação no UFC 290, mas ele ainda não está pronto para começar a olhar para o futuro.

O braço quebrado exigirá que Hooker seja submetido a uma cirurgia na quarta-feira, e ele provavelmente fará outra cirurgia para reparar alguns danos causados ​​​​no rosto também, mas Hooker não tem dúvidas de que se recuperará rapidamente, como sempre faz.

“[The broken arm is] bastante dolorido. Mas o que você vai fazer sobre isso? disse Hooker. “Vamos consertar tudo e voltar a 100 por cento em nenhum momento.”