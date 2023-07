Dana White: Conor McGregor não voltou ao programa antidoping do UFC, mas ainda há esperança de marcar seu retorno em 2023

Conor McGregor ainda não voltou ao programa antidoping do UFC para passar pelos seis meses de testes antidoping exigidos antes de competir novamente.

A informação é do presidente do UFC, Dana White, que confirmou a notícia em entrevista ao TSN na quinta feira. White acrescentou que a promoção quer reservar McGregor antes do final de 2023. McGregor foi anexado a um confronto contra outro lutador final 31 treinador Michael Chandler, mas não houve data anunciada para a luta proposta.

“Ele não é [back in the USADA testing pool]”, disse Branco. “100 por cento [there’s a chance Conor McGregor fights this year].”

Em maio, funcionários da Agência Antidopagem dos Estados Unidos confirmaram que foi feito contato com a equipe de McGregor para colocá-lo de volta no pool de testes antidoping, obrigatório para todos os atletas do UFC. McGregor saiu do programa antidoping do UFC algum tempo depois de quebrar a perna durante sua luta com Dustin Poirier em 2021.

Apesar dessa conversa, parece que McGregor nunca voltou a entrar no pool de testes de drogas. Embora tenha dito em maio que havia resolvido seus problemas com a USADA, ele ainda não foi submetido ao programa antidoping do UFC.

Pelas regras atuais da USADA, todos os atletas que retornam da aposentadoria – tecnicamente o status de McGregor desde que ele deixou o programa antidoping enquanto ainda estava sob contrato com o UFC – devem passar por seis meses de testes de drogas e apresentar um mínimo de duas amostras negativas antes de serem autorizados a competir.

Com o calendário já em julho, isso proibiria McGregor de lutar em 2023 – a menos que ele tenha uma isenção, o que é permitido pelo programa antidoping do UFC.

O exemplo mais conhecido disso foi no UFC 200 em 2016, quando Brock Lesnar foi dispensado para competir no card. Ele então testou positivo para uma substância proibida, o que anulou sua vitória contra Mark Hunt para um no-contest. Posteriormente, ele foi suspenso por um ano pela USADA.

Resta saber o que acontecerá com McGregor, embora White não pareça muito preocupado com isso agora sem uma luta marcada.

“Vamos ver como isso se desenrola”, disse White. “Eles estão dizendo isso agora, mas quem sabe. Eu não falo sobre m*** até que m*** aconteça. Sentar aqui e pensar hipoteticamente como um milhão de coisas diferentes poderiam acontecer, não faço ideia. Estou focado no que está acontecendo neste sábado e no próximo sábado. O UFC 300 nem está na minha cabeça agora.

“A coisa do Conor, quem diabos sabe como isso vai acontecer – quem se importa com o que a USADA diz, vamos ver o que acontece quando acontecer, então eu não sei.”

Várias mensagens solicitando comentários da USADA não foram retornadas.

Embora ainda não haja uma palavra definitiva sobre a próxima luta de McGregor, ele entrou em uma briga física com Chandler durante as filmagens do reality show. O episódio com a briga foi ao ar na terça-feira.

O incidente aconteceu depois que a equipe de Chandler permaneceu invicta na temporada, com Kurt Holobaugh eliminou o companheiro de equipe de McGregor, Lee Hammond. McGregor então explodiu e empurrou Chandler, o que levou White a correr para entrar na jaula para impedir que a briga piorasse ainda mais.

“Começou a escalar e ninguém estava se metendo nisso”, disse White. “Então eu percebi que tinha que fazer isso. Não é bom. Porque o que as pessoas não entendem quando veem coisas assim acontecerem, e ficam tipo ‘Ah, eles adoram!’ A comissão não gosta disso e é ruim quando essas coisas acontecem.

“É um pé no saco para nós e pode atrapalhar muitas coisas. Então isso nunca pode acontecer. Eu estava esperando que alguém entrasse, e eles não o fizeram, e em vez de pular, na verdade começou a aumentar, então não é bom.”