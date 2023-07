Dana White: possibilidade de Leon Edwards lutar no UFC 295

O campeão meio-médio do UFC, Leon Edwards, pode fazer parte do retorno da promoção ao Madison Square Garden no UFC 295.

O presidente do UFC, Dana White, disse à TNT Sports que Edwards definitivamente aparecerá “antes do final do ano” e “poderia jogar para possivelmente lutar no MSG”.

White não mencionou explicitamente o esperado oponente de Edwards, Colby Covington, que conquistou o título em virtude de ser o lutador reserva para a revanche do campeão contra Kamaru Usman no UFC 286. Edwards vs.

Edwards inicialmente descartou Covington como adversário, dizendo que o bicampeão dos meio-médios não merecia a chance de lutar pelo cinturão. Mas seu representante disse mais tarde que a estrela do Reino Unido não “morreria na colina” para fazer de outro candidato, como o crescente Belal Muhammad, seu próximo desafio.

Edwards apontou o UFC 294 em Abu Dhabi como um destino potencial para sua próxima luta. White disse que a promoção já agendou eventos até aquele mês, deixando vagas em aberto no card pay-per-view de novembro, atualmente liderado por um duelo pelo título dos pesos pesados ​​entre o campeão Jon Jones e o ex-campeão Stipe Miocic.

Edwards está a quatro meses de uma vitória por decisão sobre Kamaru Usman no UFC 286 em uma revanche de seu nocaute pelo título contra o ex-campeão em agosto de 2022. Covington não luta desde uma decisão de março de 2022 sobre seu ex-amigo e parceiro de treinamento Jorge Masvidal no UFC 272. Masvidal supostamente agrediu Covington em um restaurante logo depois, levando a um processo criminal que ainda está pendente.

