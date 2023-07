Dana White responde com raiva a críticas de comentários recentes sobre USADA, Conor McGregor

Dana White quer que todos saibam que ele tem o maior respeito pela USADA, apesar de comentários que ele fez recentemente que pareciam o contrário.

Em entrevista com TSN, o presidente do UFC foi questionado sobre o status atual do ex-campeão de duas divisões Conor McGregor, especificamente se ele poderá competir em breve sem ter se reinscrito no programa de testes de drogas da USADA. McGregor não luta desde julho de 2021 devido a uma fratura na perna sofrida na derrota para Dustin Poirier e ele deve ser testado seis meses antes de sua luta de volta por ter sido removido da piscina.

White afirmou estar confiante de que uma luta entre McGregor e o rival O lutador final 31 o técnico Michael Chandler ainda acontecerá antes do final de 2023 e disse ao TSN o seguinte:

“Vamos ver como isso se desenrola. Eles estão dizendo isso agora, mas nós não – quem sabe? Eu não falo sobre m*** até que m*** aconteça. Sentar aqui e pensar hipoteticamente como um milhão de coisas diferentes poderiam acontecer, não faço ideia. … A coisa do Conor, quem diabos sabe como isso vai acabar? Quem se importa com o que a USADA diz, veremos o que acontece quando acontecer. Então eu não sei.”

White aparentemente desconsiderando o papel que a USADA desempenha na regulamentação dos atletas do UFC gerou muita publicidade negativa nas redes sociais, que White atribui aos repórteres que interpretaram mal seus comentários.

Na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 290 no sábado em Las Vegas, White teve a oportunidade de responder à reação.

“Ouça, estou feliz que você trouxe isso à tona”, disse White. “Sabe, há muitos negócios que precisam ser resolvidos antes de falarmos sobre isso e eu estava dando uma entrevista na sexta-feira e um bando de canalhas escreveu histórias que eu disse: ‘Foda-se’ USADA, eu não me importo com o que a USADA diz.’ Não é nem remotamente perto do que eu disse, então, antes de mais nada, gostaria de dizer, ‘Foda-se’ para todos que escreveram essa história, número um. E número dois, há muitas coisas que precisam acontecer antes que ele lute

“Meu ponto é que não importa quem esteja falando sobre isso, seja a USADA ou quem quer que seja, isso e aquilo, nem vale a pena falar sobre isso agora. Todo mundo quer continuar trazendo isso à tona para que pedaços de merda possam escrever histórias como essa. Nunca disse: ‘Não dou a mínima para o que a USADA pensa’ ou desrespeitando a USADA ou qualquer coisa assim. Não importa o que digam, não sei como tudo isso vai acabar. Vamos esperar e ver.”

White não forneceu mais informações sobre como McGregor pode ser elegível para lutar nos próximos seis meses, dados os requisitos padrão da USADA para lutadores que retornam.

Quer White justifique suas expectativas ou não, ele e McGregor estão na mesma página, pelo menos de acordo com os tweets de McGregor na noite de sábado. “The Notorious” foi ao Twitter para responder a perguntas sobre o confronto de Chandler e escreveu que planeja competir em dezembro.