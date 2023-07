Dana White tem data em mente para Elon Musk x Mark Zuckerberg, confiante de que as comissões sancionarão a luta

Dana White parece bastante sério sobre agendar uma luta entre Elon Musk e Mark Zuckerberg, e parece que o presidente do UFC já tem uma data em mente para a festa bilionária.

Um desafio lançado na mídia social entre Musk, o dono do Twitter, e o CEO da Meta, Zuckerberg, acabou explodindo em um espetáculo completo, com os titãs da mídia social supostamente ambos realmente interessados ​​em derrubar.

Zuckerberg tornou-se um entusiasta do jiu-jitsu brasileiro, treinando com Dave Camarillo e participando de competições de grappling. Musk, por sua vez, recentemente passou um tempo trabalhando com a lenda do UFC Georges St-Pierre, bem como com o antigo treinador de grappling de St-Pierre, John Danaher.

White disse anteriormente que conversou com Musk e Zuckerberg sobre agendar a luta, e a promoção chegou a vender camisetas promovendo a luta na loja do UFC.

Embora ele ainda não estivesse pronto para revelar uma data, White definitivamente tem um cronograma em mente para o confronto entre Musk e Zuckerberg.

“100 por cento [they want to fight in the UFC]”, disse White ao TSN na quinta-feira. “Eu faço [have a date in mind], anunciarei quando estivermos prontos. Não será o UFC 300.”

O UFC 300, previsto para acontecer em Las Vegas no início de 2024, será um dos cartões-chave da organização no ano que vem.

No que diz respeito a possíveis obstáculos a serem superados, incluindo Musk tendo uma vantagem de tamanho significativa sobre Zuckerberg, White não parece tão preocupado. O mesmo vale para sancionar a luta. Apesar de Musk, 51, e Zuckerberg, 39, não terem experiência anterior em esportes de combate, White sabe que dinheiro fala – e que o duelo renderia lucros astronômicos, beneficiando a cidade e o estado onde acontece.

“Quem disser não, todos os outros estados e países dirão sim”, disse White com confiança. “Um bilhão de dólares em receita, essa luta.”