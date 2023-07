Danica Patrick vira a cabeça dos fãs com fotos impressionantes de biquíni das férias na Europa

Danica Patrick está continuando suas férias épicas na Europa, e a diversão não parece terminar tão cedo. O NASCAR A lenda foi ao Instagram esta semana para compartilhar algumas fotos e vídeos de inveja de seu último destino.

Nas fotos, Patrick pode ser visto balançando um minúsculo biquíni azul enquanto desfruta de um passeio de barco com os amigos, que também usavam roupas de banho reveladoras. Um vídeo capturou o momento em que todos pularam na água, prontos para se divertir.

Parece que patrick agora foi para a Itália, onde está absorvendo a beleza do país com seus amigos. Nas últimas semanas, ela presenteou seus seguidores do Instagram com uma série de fotos pitorescas de sua aventura na Europa.

Desde que se aposentou de NASCAR em 2018, Patrick se aventurou em vários empreendimentos comerciais, estabelecendo-se como uma empresária e empreendedora de sucesso. ela é dona do Guerreiro por Danica Patrick coleção athleisure e já se aventurou no mundo dos vinhos com sua marca Somnium. Além disso, ela hospeda o Bastante Intenso podcast em YouTubemostrando sua paixão por saúde e boa forma.

Fãs aplaudiram suas postagens no Instragram

O condicionamento físico continua sendo uma prioridade para a milionária de 41 anos, e ela costuma compartilhar vídeos de exercícios em suas plataformas de mídia social. Os fãs estão adorando e expressaram sua admiração na seção de comentários.

Os comentários inundaram com os fãs expressando sua admiração e apreço pela beleza e felicidade de Patrick: “Tudo bem, quem mais deu zoom”, “Absolutamente linda Danica!”, “Todo mundo está lindo. Parece que estamos nos divertindo muito!” Absolutamente lindo” foram alguns dos comentários que Danica recebeu em suas fotos.

É claro que as aventuras europeias de Danica Patrick cativaram seus fãs, que não podem deixar de admirar sua aparência deslumbrante e entusiasmo pela vida. Enquanto ela continua aproveitando suas merecidas férias, os fãs aguardam ansiosamente por mais vislumbres de suas emocionantes aventuras.