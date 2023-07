Daniel Cormier detalha como Stipe Miocic pode causar problemas a Jon Jones no UFC 295

É difícil argumentar contra a ideia de que Daniel Cormier é provavelmente o mais adequado para oferecer sua análise sobre a próxima luta pelo título dos pesos pesados ​​entre Jon Jones e Stipe Miocic depois que ele entrou em guerra com eles em cinco ocasiões diferentes durante sua carreira.

Jones, que estreou no peso pesado em março, superou rapidamente Ciryl Gane para reivindicar o título vago, enquanto Miocic não é visto desde 2021, quando perdeu o cinturão para Francis Ngannou no UFC 260. Assim que Jones derrotou Gane, ele imediatamente começou a convocar a luta contra Miocic, que é amplamente considerado o maior campeão peso-pesado do UFC de todos os tempos.

Cormier reconhece que a dispensa de quase três anos de Miocic pode ser um problema, e é por isso que ele acredita que o início da luta contra Jones provavelmente prenuncia o resultado final.

“Essa luta vai ser decidida muito cedo, pelo menos na minha opinião”, explicou Cormier em seu canal no YouTube. “Porque saberemos desde o início da luta se estamos vendo ou não o Stipe Miocic de antes ou se estamos vendo uma versão mais lenta do ex-campeão. Nós saberemos isso muito rápido.

“Porque o que já sabemos é que temos uma versão um pouco mais lenta de Jon Jones. Ele está um pouco diferente do que era quando era meio-pesado. Ninguém poderia assistir aquela luta com Ciryl e pensar diferente. Porque a mão esquerda que arremessou que acabou levando à queda foi bem mais lenta. Ele até admite – ele diz ‘eu ganhei 30 quilos, claro que vou ser mais lento.’ Mas se Miocic for rápido, se Miocic com seu histórico de boxe, Golden Gloves, ainda for rápido, isso pode causar problemas a Jones.

Por sua própria experiência, passando mais de 30 minutos juntos no cage, Cormier imediatamente entendeu o talento de Jones, mas sua habilidade de se conectar com golpes ou derrubar não era tanto sobre velocidade ou força para ele.

O mesmo não pode ser dito de Miocic, a quem Cormier credita por exibir uma rapidez enganosa, uma lição que aprendeu em três lutas com o nativo de Cleveland.

“A única coisa que aprendi nas lutas com Jones e eu é que ele é muito bom com seu timing, ele é muito bom em lutar contra seus pontos, mas nada é muito rápido ou muito rápido”, disse Cormier. “Seus socos, seus chutes são rápidos, seus tiros não são tão rápidos, mas ele tem um ótimo timing e a habilidade de realmente escolher e encontrar os momentos que ele pode acertar, mas Miocic é rápido.

“Você vai lutar contra o Stipe, ele vai jogar alguma coisa e vai cair e você vai pensar como ele chegou até mim? Ele é rápido e, se ainda for rápido, pode fazer o trabalho. Mas se ele desacelerou, ele tem quase 41 anos, eu acho, se ele desacelerou, mesmo que um pouco, pode ser um problema.”

Quando Jones subiu na balança para a luta contra Gane, ele pesava 110 quilos e Cormier gostaria de vê-lo diminuir um pouco na hora de enfrentar Miocic.

Cormier não acredita que Jones precisou ganhar muito peso para competir no peso pesado porque algumas das vantagens que ele poderia ter contra adversários maiores quase serão perdidas simplesmente porque ele é muito mais lento graças aos quilos extras em seu corpo.

“Não sei se Jon Jones competiria melhor se pesasse 250 ou se pesasse 230 libras ou 227”, disse Cormier. “Acho que mesmo com 227, ele estaria bem no peso pesado. Porque aí ele iria manter aquela velocidade que ele tinha, o que eu acho que daria muito problema para os pesos pesados. É por isso que eu lhes dei problemas. Você é rápido para eles, eles são um pouco lentos demais.”

Dito isso, Cormier sabe que Jones só precisa dar o seu melhor se quiser vencer, porque ninguém foi capaz de lhe dar uma derrota legítima durante toda a sua carreira no MMA.

“Ele só tem que ser Jon Jones”, disse Cormier. “Ele é bom. Ele é talentoso. Se você me perguntar no auge, quem venceria essa luta depois de lutar contra os dois? Eu provavelmente diria Jones, especialmente se ele estiver lutando no meio-pesado.”

Cormier quase certamente encerrará a luta no UFC 295, então ele poderá adicionar ainda mais perspectiva quando Jones e Miocic estiverem realmente juntos na jaula. Espera-se que Jones entre no octógono como grande favorito para vencer, mas Cormier se recusa a acreditar que não há caminho para a vitória de Miocic.

“Muitas pessoas vão querer contar Miocic nesta luta, mas não é necessariamente o caso”, disse Cormier. “Esse cara é o verdadeiro e ele está lá para vencer Jon Jones no Madison Square Garden, que será essencialmente um jogo em casa para Jones.

“Acredito que aprendemos muito cedo, porém, quem vai sair com o campeonato mundial dos pesos pesados.”