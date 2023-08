Daniel Cormier está inseguro sobre o futuro de Dustin Poirier após a derrota no UFC 291, mas ‘espero que ele não vá embora’

Dustin Poirier continua sendo um dos melhores pesos leves do mundo, independentemente de sua derrota para Justin Gaethje no UFC 291, mas isso não significa que ele voltará correndo para lutar contra qualquer um que a promoção lançar contra ele.

Depois de cair para Gaethje por nocaute no segundo round da luta principal na noite deste sábado, Poirier admitiu que não está interessado em “lutar por lutar”, mas acrescentou que se sente muito bem e ainda “pisou nos pneus” até sua carreira vai.

O membro do Hall da Fama do UFC Daniel Cormier, que convocou o UFC 291 de Salt Lake City, entende porque Poirier está em conflito sobre seu futuro, especialmente agora que seu objetivo final de se tornar o indiscutível campeão dos leves provavelmente está fora de alcance, pelo menos sem obter mais algumas vitórias em o currículo dele.

“Estarei muito interessado em ver qual é a abordagem de Dustin Poirier agora”, disse Cormier em seu canal no YouTube. “Porque eu não acho que Dustin Poirier seja um cara que vai ficar por aqui só para lutar. Eu entendo que ele gosta de dinheiro, mas já ganhou muito dinheiro. Acho que Dustin Poirier quer ser um campeão. Portanto, não sei como será o futuro para ele.

“Espero que ele não vá embora. Espero que ele continue lutando. Porque acredito que há muito mais lutas de Dustin Poirier para as pessoas verem.”

Cormier não tem dúvidas de que Poirier eventualmente se recuperará dessa derrota, mas resta saber se ele está interessado em voltar para outra luta, a menos que haja uma oferta realmente atraente para ele.

Até mesmo Poirier afirmou após sua derrota que desistiu de uma luta oferecida anteriormente contra o também peso leve Beneil Dariush porque ele simplesmente não ficou “animado” com isso.

“Quem quer que assista e conheça Dustin, ele voltará disso”, disse Cormier. “Vimos esse homem em seus altos e baixos e essa é uma das coisas sobre ver um cara desde o início. Nós o vimos no mais alto dos altos e o vimos no mais baixo dos baixos.

“Há muito mais para Dustin Poirier realizar, mas esta noite pertenceu a Justin Gaethje.”

Mesmo com a derrota para Gaethje no UFC 291, Cormier ainda elogiou Poirier por tudo que já conquistou na carreira.

Um nocaute não vai definir sua carreira e Cormier sabe que Poirier continua sendo um lutador amado pelos fãs, assim como um competidor feroz na jaula.

“Foi difícil para mim porque Dustin Poirier está próximo e querido do meu coração”, disse Cormier. “Uma criança que cresceu em Lafayette, La. e como eu já disse várias vezes, nós que crescemos em cidades pequenas, às vezes somos vítimas do que acreditamos que podemos alcançar. Dustin Poirier nunca caiu nesse pensamento. Ele nunca caiu na ideia de que era de Lafayette, então em Lafayette não sabemos o que podemos nos tornar. Ele pensava no mundo como algo que ele poderia conquistar e ele fez absolutamente isso.

“Ele [beat] Conor McGregor duas vezes, lutou pelo cinturão dos leves do UFC, foi campeão interino do UFC e é astro absoluto. Durante toda a semana ele foi morto com aplausos e vivas e as pessoas o amaram e vão amá-lo mesmo depois disso”.