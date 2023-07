Daniella Hemsley revela o motivo de ter mostrado os seios no ringue: ela culpa um mau funcionamento do guarda-roupa

Daniella Hemsley se desculpou por exibir a multidão no sábado durante o último evento de boxe Kingpyn no que ela afirma ter sido um mau funcionamento do guarda-roupa.

O evento, que aconteceu em Dublin, viu Daniella sair por cima na luta com a Sra. Danielka.

A estrela do OnlyFans venceu por decisão unânime, mas foram suas comemorações que fizeram as pessoas falarem, já que expôs seus seios para a multidão depois de levantar a camisa.

Hemsley pediu desculpas nas redes sociais

Após o tumulto que se seguiu, Hemsley foi ao Instagram para se desculpar e afirmar que o incidente não foi planejado.

“EU CONSEGUI! Ola definitivamente não deu um passeio no parque (palavras dela), mas com muito respeito, isso foi uma verdadeira GUERRA!” Hemsley escreveu no Instagram.

“Também peço desculpas [sic] para qualquer um que possa ter se sentido ofendido com a minha empolgação, eu realmente estava com borlas, mas o suor grudou no meu sutiã lol.”

O incidente não foi bem recebido por alguns no mundo do boxe, com o promotor Eddie Hearn dizendo que o boxe precisa se distanciar de eventos de empresas como Misfits e Kingpyn.

“Minha opinião é que eu odeio isso. Eu odeio isso, trabalhamos tanto para que as mulheres no boxe sejam respeitadas por suas habilidades, por seus méritos, por seu trabalho duro. Uma coisa que devemos entender é que não é boxe, ” disse ouvir.

“E isso precisa ser empurrado, todas essas coisas, Misfits, Kingpyn, precisa ser inicializado tão longe do boxe profissional e realmente precisamos nos desassociar do que é.”

Escudos Claressa ecoou ouve‘ sentimentos, afirmando: “Uau … este é um retrocesso para o boxe feminino. Pare com essa merda.”