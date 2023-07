Danielle Ballard Causa da Morte: O que aconteceu com a ex-estrela do basquete da LSU?

Fex-jogadora de basquete feminino da LSU Danielle Ballard morreu na quinta-feira após ser atropelado por um carro.

A polícia de Memphis disse que Ballard, 29, “sucumbiu aos ferimentos” em um hospital depois de ser retirada do local de um acidente que foi relatado aos despachantes de emergência às 1h26.

As autoridades não identificaram o motorista do veículo que atingiu Ballard ou forneceram mais detalhes, dizendo que uma investigação estava em andamento e em seus estágios preliminares.

Ballard, que cresceu em Memphis, jogou guarda para LSU de 2012 a 2015. Ela teve média de 12,1 pontos, 6,8 rebotes e 2,8 assistências e estava entre os melhores jogadores do Tigers quando avançaram para a terceira rodada dos torneios da NCAA de 2013 e 2014. Ela também foi nomeada All-SEC em 2015.

“Estamos profundamente tristes com a morte de Danielle”, disse a LSU em um comunicado. “Ela significou muito para o nosso programa e foi uma parte tão importante da família do basquete feminino. É difícil entender por que isso aconteceu com alguém tão cheio de vida e tão promissor.”