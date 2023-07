Danielle Ballard, ex-estrela do basquete feminino da LSU, morreu em acidente de carro

Ex-estrela do basquete feminino da LSU Danielle Ballard – que ajudou a levar os Tigres ao Sweet 16 em 2014 – morreu tragicamente na quinta-feira … depois de ser atropelada por um carro no Tennessee.

Entre os elogios que ela acumulou em sua gestão, estão as honras de Jogador Mais Valioso e uma seleção para a Equipe Defensiva All-SEC. Ela também ganhou o reconhecimento como a caloura do ano da LSWA Louisiana.

Antes de ingressar na LSU, Ballard era considerada uma das melhores jogadoras do ensino médio do país, sendo classificada como a No. 25 no geral pela ESPN depois de liderar sua equipe Memphis Central ao seu primeiro título estadual de classe 3A em 89 anos.