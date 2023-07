Danlex Serviços ABRE VAGAS em MAIS DE 10 CIDADES

Veja quais são os cargos disponibilizados pela empresa!

A Danlex Serviços, empresa especializada em Facilities, Logística e Telecomunicações, que desenvolve soluções customizadas para pequenas, médias e grandes empresas, está com ótimos cargos disponíveis ao redor do país. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, vale a pena conferir a lista de vagas:

Técnico Instalador – Baixada – São Vicente – SP – Telecomunicações;

Auxiliar de Serviços Gerais – Piracicaba – SP – Limpeza;

Auxiliar de Limpeza – Stoller – Manhã – Cosmópolis – SP – Limpeza;

Auxiliar de Serviços Gerais – Santa Catarina – Jaraguá do Sul – SC – Limpeza;

Auxiliar de Serviços Gerais – Campinas – SP – Limpeza;

Líder de Serviços Gerais – Santa Catarina – Jaraguá do Sul – SC;

Auxiliar de Serviços Gerais – Porto Feliz – SP – Limpeza;

Técnico (a) de Retirada de Equipamentos – São José dos Campos – SP – Telecomunicações;

Motoboy – Osasco – SP – Transporte;

Jovem Aprendiz – Piracicaba – SP – Administração Geral;

Auxiliar de Almoxarifado – São Carlos – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Auxiliar de Almoxarifado – Barueri – SP – Depósito;

Técnico de Retirada de Equipamentos – São Vicente e Santo André – SP – Telecomunicações;

Motoboy – Guarulhos – SP – Transporte.

Mais sobre a Danlex Serviços

Contando mais sobre a empresa, podemos frisar que a Danlex Serviços continua trabalhando em formas de difundir o negócio. No ano de 2017, começou a atuar com a terceirização de Facilities, conquistando novos clientes e uma expertise diferenciada na forma de atender clientes desse mercado.

A Danlex atualmente atua com a Terceirização de Facilities, Alimentação, Logística e Telecomunicação, e com mais de 1 década de atuação conquistou diversas Certificações de Qualidade, além de ser uma empresa comprometida com ações sociais e com a preservação do meio ambiente.

Como se candidatar?

Bom, agora que as vagas já vieram à tona, você só precisa clicar neste link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

