Darius Arya diz que os italianos vão se revoltar se o Coliseu receber Elon Musk e Mark Zuckerberg lutarem

Dario Arya um historiador que participou de vários programas de TV sobre a Roma Antiga, juntou-se a nós no “TMZ Live” na sexta-feira da capital da Itália e perguntamos a ele sobre o contato do governo italiano com Zuckerberg sobre a hospedagem de sua luta com Elon.

Para Darius, a perspectiva dos bilionários lutando no mesmo local que os antigos gladiadores de antigamente soa super atraente… arena final do mundo antigo.

Houve shows e outros eventos no terreno do Coliseu ao longo dos anos, principalmente fora dos muros da arena… e nos disseram que Elon e Mark adorariam lutar lá… mas parece que Las Vegas pode ser um lugar mais provável destino da luta.

Conforme informamos, o Ministério da Cultura entrou em contato com Mark Zuckerberg sobre a perspectiva de encenar um Musk vs. Zuck lutou no Coliseu, e Zuck repassou para Dana White, do UFC, cujo pessoal estava em contato com o Ministério. Uma chamada de Zoom foi marcada para a próxima semana.